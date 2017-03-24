Челябинск, 24 марта, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Библиотеки в Челябинской области закрываются из-за ветхости используемых помещений. За период с 2014 по 2016 год было закрыто 61 учреждение библиотечной системы. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области в официальном ответе на запрос ИА REGNUM.

Советский плакат

В 2014 году прекратили работу 37 библиотек, в 2015 — восемь, а в 2016 — 16. Из этого количества 34 библиотеки были закрыты по причине аварийности помещений, которые они занимали, 18 помещений было передано в систему народного образования, восемь были реорганизованы путем объединения. Одну библиотеку ликвидировали в связи с преобразованием сельского поселения в дачный поселок.

Отметим, в декабре 2015 года министерство культуры Челябинской области приоритетной ставило задачу сохранения библиотечной сети. В региональном Минкульте считают потерю библиотек «настоящей катастрофой» в первую очередь для сельских территорий, так как в глубинке они зачастую является единственным досуговым учреждением.

Еще одним явно выраженным трендом является закрытие детских библиотек. В 2014 году из 37 ликвидированных по области библиотек такими оказалась 21. Также проблемой в библиотечном деле является ветхость книжных фондов. Из-за недофинансирования многие отделы не пополнялись несколько лет, а также вынуждены были отказаться от периодических изданий.

Кроме того, как отмечают общественники, в России замечена тенденция к реорганизации юношеских отделов. Настораживает библиотекарей и то, что в документах федерального Минкульта, в перечислении видов библиотечных отделов отсутствует название «юношеский».

Не пережита и тенденция к реорганизации библиотек для использования помещений в коммерческих целях. Площади, расположенные в престижных местах, становятся лакомым куском собственности, за которые начинают бороться различные силы, приближенные к руководству администраций и управлений города. При этом страдают в первую очередь читатели, у которых отнимают возможность развиваться, используя для этого самый надежный и проверенный способ — чтение книг.

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