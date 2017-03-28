Москва, 29 марта, 2017, 01:11 — ИА Регнум.

Поздравляя соотечественников с праздником Новруз (иранским Новым годом), высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи сделал ряд заявлений, которые вызвали вопросы относительно сохранения внутриполитической стабильности в государстве. Складывающуюся ситуацию проанализировал шеф-редактор восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Ирана

В своей речи Хаменеи подчеркнул те трудности, с которым сталкивается народ Ирана и которые не смогли преодолеть власти страны. Это уже не первый выпад аятоллы в сторону президента Хасана Рухани, критикуемого им за медленный рост экономики, отсутствие роста числа рабочих мест и провал ключевого сектора — внутреннего производства.

В преддверии назначенных на 2 мая президентских выборов, где вновь баллотируется Рухани, обращает на себя внимание созвучие риторики аятоллы с антииранскими заявлениями и действиями Дональда Трампа. Играя против президента Рухани, аятолла, по всей видимости, поддерживает другую персону либо группу. Какую?

Специфика Ирана в том, что эта страна, будучи информационно закрытой, не дает нам возможности конкретизировать расклад сил и вынуждает оперировать весьма общими определениями типа «консерваторы», «центристы» и т.п. А лексика и тактика иранских политиков такова, что нередко провести четкий водораздел между местными «консерваторами» и «либералами» оказывается затруднительно. Иными словами, мы можем констатировать, что внутри политической элиты Ирана идет серьезная борьба, и что детали ее неочевидны.

Противники Рухани разыгрывают и этническую карту, актуальную для многонациональной страны. Начавшись с предложения некоторых парламентариев перенести столицу из Тегерана в другой город по причине плохой экологической обстановки (а неформально — ради укрепления позиций теократической власти в провинциях Азербайджан или Курдистан), тема перешла к высыханию озера Урмия, влекущему недовольство местных жителей и значительные негативные последствия для 11−18 миллионов человек. Учтем, что проблема этого озера является также одним из факторов, позволяющих отслеживать настроения местных национальных меньшинств как наиболее заинтересованных водопользователей этого бассейна.

Усложняющаяся этническая обстановка, помноженная на чисто политические интриги и экономические затруднения, — вот фон, на котором Иран приближается к выборам президента. Сможет ли власть удержать баланс внутри государства — или даст трещину по одному из направлений?

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