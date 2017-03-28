Москва, 29 марта, 2017, 01:21 — ИА Регнум.

14−15 мая 2017 года пройдет Пекинская конференция по вопросам, связанным с «Шелковым путем». В конференции примут участие 65 стран. Основная интрига нового формата мировой торговли связана со стратегией крупнейших финансово-промышленных центров и стран — потенциальных транзитеров. Новую ситуацию изучил редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Muse.jhu.edu «Шелковый путь». Вероятные сценарии. Карта агентства Xinhua China Daily

Каковы интересы крупнейших игроков — Китая, США и Евросоюза? «Шелковый путь» должен увеличить грузопоток между Китаем и Европой. Но это означает борьбу за рынки, принадлежащие в данный момент США.

С другой стороны, развернуть полноценную торговую войну с Китаем для Вашингтона — значит рискнуть китайскими инвестициями в американскую экономику. А это более миллиона рабочих мест. На такой риск Вашингтон не пойдет. Но пока Трамп заявляет, что США будут бороться за свой внутренний рынок высокотехнологичных товаров, на котором последнее время лидирует Германия. Следовательно, Пекин может пока и не обострять ситуацию, придержав свои козыри.

Сложные обстоятельства сложились и с решением по коммуникациям. Где пройдет транзитный путь? — вот главный вопрос, решение которого уже влияет на отношения стран региона. Первая фаза развития инфраструктуры включила в себя проект под руководством Индии по строительству железнодорожных магистралей на своей территории, а также в Иране и Афганистане. Но дальше путь запланирован по Закавказью: или через Армению, или через Азербайджан.

И вот тут для Турции выглядит очень соблазнительным спровоцировать конфликт в Закавказье, чтобы «повернуть» «Шелковый путь» в нужную для себя сторону. Президент Турции Реджеп Эрдоган не скрывает, что система железных дорог между его страной, Грузией и Азербайджаном и турецкий мост Чанаккале через Босфор готовы к тому, чтобы стать таким отрезком. Такое развитие событий выглядит совершенно нежелательным для России, «отсекая» от нее Иран, организуя очередной конфликт у ее южных границ и изолируя от южного транспортного коридора.

Подробнее в статье: Битва за Иран продолжается: Турция может ударить по Армении и Карабаху

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