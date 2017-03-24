Чебоксары, 24 марта, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа наблюдается тенденция сокращения финансирования программ патриотического воспитания. В четырёх субъектах предусмотрено не более 4,5 млн рублей, в Нижегородской области заложено «всего лишь» 503 тыс. рублей. Кроме того, пока не все регионы выполнили поручение президента Владимира Путина о принятии региональных целевых программ патриотического воспитания в увязке с соответствующей федеральной программой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 марта, заявил в Чебоксарах заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, выступая на заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов округа.

ИА REGNUM XLIX заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа

Одной из основных тем обсуждения стали вопросы патриотического воспитания. Игорь Паньшин напомнил, что в декабре 2015 года была принята федеральная государственная программа патриотического воспитания граждан России на 2016−2020 годы. В связи с этим было поручение президента РФ Владимира Путина о принятии аналогичных программ и планов «во всех регионах России с учётом целей и задач и положений общероссийской программы», напомнил докладчик. В Приволжском федеральном округе в восьми субъектах поручение президента выполнено «не в полном объёме».

В продолжение темы Игорь Паньшин отметил, что «одним из проблемных вопросов является тенденция к сокращению регионального финансирования программ патриотического воспитания». «Годовой объём финансирования, позволяющий достигать целей патриотического воспитания, предусмотрен только в Республике Башкортостан — более 14 млн рублей, Пермском крае — 55 млн рублей, Оренбургской области — 27 млн рублей, Самарской области 26 млн рублей. В четырёх регионах — Республике Марий Эл, Мордовия, Удмуртская Республика и Саратовская область на 2017 год заложено от 1,14 млн до 4,37 млн, что позволяет организовать проведение ограниченного числа патриотических мероприятий регионального масштаба. В Нижегородской области на 2017 год в подпрограмме патриотического воспитания молодежи заложено всего лишь 503 тыс. рублей», — сказал заместитель приволжского полпреда. В Татарии объём финансирования программы пока не определён, утверждение суммы планируется до 1 июня.

Со слов Игоря Паньшина, в Поволжье в «течение шести лет выстроена система патриотического воспитания молодёжи», в округе реализуется 11 крупномасштабных общественных проектов. Государственными, муниципальными и общеобразовательными организациями, работающими в сфере патриотического воспитания молодёжи, охвачено около 360 тыс. человек. В том числе более 41 тыс. человек получают кадетское образование, свыше 88 тыс. человек занимаются в военно-патриотических клубах, 11 тыс. человек участвуют в работе поисковых отрядов, порядка 70 тыс. человек учатся в региональных отделениях ДОСААФ. Всего в округе «активными регулярными формами патриотической работы» охвачено около 10% молодых людей» в возрасте от 18 до 28 лет.