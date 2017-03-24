Регионы ПФО стали экономить на патриотизме
Чебоксары, 24 марта, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа наблюдается тенденция сокращения финансирования программ патриотического воспитания. В четырёх субъектах предусмотрено не более 4,5 млн рублей, в Нижегородской области заложено «всего лишь» 503 тыс. рублей. Кроме того, пока не все регионы выполнили поручение президента Владимира Путина о принятии региональных целевых программ патриотического воспитания в увязке с соответствующей федеральной программой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 марта, заявил в Чебоксарах заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, выступая на заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов округа.
Одной из основных тем обсуждения стали вопросы патриотического воспитания. Игорь Паньшин напомнил, что в декабре 2015 года была принята федеральная государственная программа патриотического воспитания граждан России на 2016−2020 годы. В связи с этим было поручение президента РФ Владимира Путина о принятии аналогичных программ и планов «во всех регионах России с учётом целей и задач и положений общероссийской программы», напомнил докладчик. В Приволжском федеральном округе в восьми субъектах поручение президента выполнено «не в полном объёме».
В продолжение темы Игорь Паньшин отметил, что «одним из проблемных вопросов является тенденция к сокращению регионального финансирования программ патриотического воспитания». «Годовой объём финансирования, позволяющий достигать целей патриотического воспитания, предусмотрен только в Республике Башкортостан — более 14 млн рублей, Пермском крае — 55 млн рублей, Оренбургской области — 27 млн рублей, Самарской области 26 млн рублей. В четырёх регионах — Республике Марий Эл, Мордовия, Удмуртская Республика и Саратовская область на 2017 год заложено от 1,14 млн до 4,37 млн, что позволяет организовать проведение ограниченного числа патриотических мероприятий регионального масштаба. В Нижегородской области на 2017 год в подпрограмме патриотического воспитания молодежи заложено всего лишь 503 тыс. рублей», — сказал заместитель приволжского полпреда. В Татарии объём финансирования программы пока не определён, утверждение суммы планируется до 1 июня.
Со слов Игоря Паньшина, в Поволжье в «течение шести лет выстроена система патриотического воспитания молодёжи», в округе реализуется 11 крупномасштабных общественных проектов. Государственными, муниципальными и общеобразовательными организациями, работающими в сфере патриотического воспитания молодёжи, охвачено около 360 тыс. человек. В том числе более 41 тыс. человек получают кадетское образование, свыше 88 тыс. человек занимаются в военно-патриотических клубах, 11 тыс. человек участвуют в работе поисковых отрядов, порядка 70 тыс. человек учатся в региональных отделениях ДОСААФ. Всего в округе «активными регулярными формами патриотической работы» охвачено около 10% молодых людей» в возрасте от 18 до 28 лет.