Санкт-Петербург, 29 марта, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Несмотря на защиту от «возможного нападения России» как заявляемую цель расширения НАТО, реальной задачей присутствия США и их союзников в Прибалтике является контроль над Европой. Евросоюз, будучи для Штатов одним из способов сдерживания России, резонно становится площадкой для развертывания систем ПВО. Реальное положение дел анализировал заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Vnssr.my1.ru НАТО

Во время существования СССР НАТО декларировало защиту стран Европы от возможного нападения со стороны Советского Союза. Однако с его распадом США не оставили своих позиций в Европе. Довольно скоро стало очевидно, что США используют НАТО как для давления на Россию, так и для контролирования стран Евросоюза.

Однако, несмотря на завершение холодной войны, США не могут позволить себе сдать позиции в граничащих с Россией странах. Это означало бы признание того факта, что Россия имеет сферы влияния, а согласиться с этим — значит, снизить свой авторитет, что недопустимо для государства, считающего себя победителем и мировым гегемоном.

Кроме того, НАТО, в случае прекращения дальнейшего расширения, станет исключительно военным блоком без политической компоненты. Специфика НАТО такова, что альянсу требуется не просто существование, но постоянная экспансия.

Используя различные способны поддержания этого процесса, США сохраняют статус безусловного лидера альянса. Что же касается возможной военной агрессии со стороны России как фактора, оправдывающего включение новых членов, размещение войск и проведение учений, — то эта опасность мастерски фабрикуется проверенными методами пропаганды. А термин «гибридная угроза» предоставляет возможность достаточно вольной трактовки, чтобы легитимизировать дальнейшее окружение России.

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