Москва, 24 марта, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Контроль за продажей алкоголя в самолетах и поездах будет ужесточен, торговля алкогольной продукцией через вендинговые автоматы запрещается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Staselnik Алкоголь

Законопроект ограничивает перемещение физлицами немаркированной российскими акцизными марками алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28% в объеме готовой продукции в объеме более пяти литров на одного человека. За незаконное перемещение такой продукции вводится административная ответственность для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией соответствующих товаров. «Из-за разницы в ставках акциза между Россией и другими странами ЕАЭС большая часть продукции ввозится из этих страна, акциз не уплачивается, российские предприятия не могут конкурировать с дешевой водкой из Казахстана», — пояснил один из авторов законопроекта, член Совета Федерации Сергей Рябухин. По его мнению, законопроект снизит число случаев перемещения алкогольной и спиртосодержащей продукции из государств — членов ЕАЭС в Россию для дальнейшего сбыта.

Данные о перемещении алкоголя передадут через ГЛОНАСС

Для установления контроля за железнодорожными перевозками этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции законопроект обязывает перевозчиков оснащать железнодорожный подвижной состав и автотранспорт специальными техническими средствами регистрации в автоматическом режиме движения, которые обеспечивают передачу данных о перемещении таких транспортных средств на территории России. Таким образом будет обеспечена передача данных о перемещении таких ТС на территории России, в том числе данных о текущем местоположении, пройденном маршруте, времени и местах стоянок, по спутниковым навигационным системам в автоматизированную систему контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции, указали авторы.

Алкоголь в самолете — только по лицензии

Розничная продажа алкогольной продукции в самолетах будет производиться только по соответствующей лицензии. В лицензии на розничную продажу алкогольной продукции должен быть указан конкретный борт воздушного судна, где осуществляется продажа алкоголя. Авиаперевозчик будет вправе продавать в самолетах алкоголь по договору с организацией, имеющей соответствующую лицензию, в случае, если алкогольная продукция размещена на бортах самолетов в качестве припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством РФ о таможенном деле. Законопроект возлагает на авиаперевозчика обязанности по представлению в лицензирующий орган уведомления о дате, времени и месте розничной продажи алкогольной продукции, а также розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Документ меняет порядок выдачи лицензий на осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, наличие у заявителя неуплаченного административного штрафа за правонарушения, совершенные в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, будет являться основанием для отказа в выдаче соответствующей лицензии.

Сайты по продаже алкоголя заблокируют без суда

Кроме того, законопроект предусматривает внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию о розничной дистанционной продаже алкогольной продукции. «Действующий порядок блокировки сайтов занимает много времени. Пока решается вопрос о блокировке одного сайта, открываются десятки других», — констатировал Рябухин. За распространение такой информации вводится штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 450 тыс. до 1 млн рублей. Рябухин отметил, что порядок внесудебной блокировки сайтов необходимо детально проработать в соответствующих подзаконных актах.

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«Отравления некачественным алкоголем происходят ежедневно»

Законопроект запрещает розничную продажу спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции посредством вендинговых автоматов. «В таких вендинговых автоматах купить алкоголь можно в любое время суток, купить алкоголь может даже ребенок», — отметил Рябухин. По его словам, ко второму чтению законопроекта возможно внесение поправок, ужесточающих уголовную ответственность за производство и оборот контрафактного алкоголя.

Органы госвласти субъектов РФ, согласно законопроекту, получат право устанавливать дополнительные ограничения условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

Зампред комитета по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия») аргументировал необходимость принятия закона ростом числа отравлений спиртосодержащей продукцией. «Вспомните конец прошлого года. Вся страна содрогнулась от новостей из Иркутской области, где из-за отравления «Боярышником» погибли по меньшей мере 74 человека! А если посмотреть на этот вопрос более внимательно, то можно заметить — подобные случаи происходят почти ежедневно», — сказал он.