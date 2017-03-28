Астана, 29 марта, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Что представляет собой современный Афганистан и насколько наши представления о нем близки к реальности? Как относятся афганцы к русским, американцам и европейцам? Что такое эта страна: пешка мировых держав или сердце «Шелкового пути», процветанию которого мешают враги, и чем оба подхода удобны местной элите? Это и многое другое корреспондент ИА REGNUM Жулдыз Алтамбаева обсуждала с Алексеем Юсуповым, представителем фонда им. Фридриха Эберта.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

В 2012 году фонд им. Фридриха Эберта стал инициатором проекта по выработке политических рекомендаций, нацеленных на стабилизацию обстановки в Афганистане. Теперь уже можно сказать, что охвативший страну кризис имеет не только внешние причины, но и внутренние, местные.

Что же касается помощи западных стран Афганистану, то, конечно, нельзя не задаться вопросом: зачем им это нужно? Есть ли что-то, помимо корысти, в попытке поддержать страну, разрушенную после долгой войны?

По мнению Алексея Юсупова, для оказания помощи Афганистану есть несколько причин, сочетающих в себе мотивы как чисто прагматические (предотвратить массовую миграцию из Афганистана) и военные (не допустить развития страны как базы международных террористов), так и гуманитарные (сохранить общественные достижения последних полутора десятков лет). Подход, предполагающий жесткую изоляцию Афганистана как способ избегания проблем, в действительности показывает свою несостоятельность.

Те общественные явления, от которых предполагается отгородиться, условно возводя железную стену вокруг Афганистана, не зависят от географических факторов. Так, религиозный экстремизм продолжит развиваться и без участия этой страны — в благополучных городах, в тюрьмах и нелегальных мечетях; а слабую государственность демонстрируют и многие другие страны перед лицом вызовов современности. Вместе с тем Афганистан является и невероятно красивой страной, которую, надеется Алексей Юсупов, еще смогут посетить читатели ИА REGNUM.

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