Красногорск, 24 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Два десятка танков Т-72Б3 с дополнительной защитой поступили после модернизации в Таманскую мотострелковую дивизию, сообщил журналистам заместитель гендиректора по специальной технике «Уралвагонзавода» Вячеслав Халитов.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-72Б3

По словам Халитова, это очередная партия боевых машин.

20 танков Т-72Б3 прошли капитальный ремонт и модернизацию, выдержали контрольные испытания и были приняты военным представительством.

Танки были отгружены в воинскую часть 23 626 Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

Вячеслав Халитов заявил, что корпорация «Уралвагонзавод» полностью, в установленные сроки и с надлежащим качеством выполнит и другие обязательства, принятые в рамках государственного оборонного заказа в 2017 году.

Напомним, 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия вместе с 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизией входит в состав 1-й гвардейской танковой армии, продолжающей формироваться в Западном военном округе.

Справка ИА REGNUM :

Модернизированные танки Т-72Б3 новейшей модификации отличаются от предыдущих версий более мощными двигателями, усовершенствованными комплексами вооружения, прицеливания и управления.

Механики-водители новых танков располагают автоматом переключения передач, цифровым дисплеем и видеокамерой заднего обзора. Защита корпуса новых танков также обновлена. Комбинированная многослойная броня машин дополнена бортовыми модулями динамической защиты «Реликт», навесными противокумулятивными решетчатыми экранами и дополнительной динамической защитой в «мягких» корпусах.