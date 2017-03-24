Появилась видеозапись убийства Дениса Вороненкова
Киев, 24 марта, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись момента убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Видеозапись 24 марта стала доступна к просмотру на сайте агентства NewsFront.
На записи камер наружного видеонаблюдения видно, как Вороненков со своим охранником идут по тротуару возле отеля «Премьер Палас». Со спины их догоняет киллер. Он в капюшоне и с сумкой через плечо.
По всей вероятности, киллер окликнул Вороненкова, так как он обернулся. В этот момент убийца произвел в экс-депутата несколько выстрелов.
Охранник прыгнул на стрелка, но получил ранение. Киллер подошел к уже упавшему Вороненкову и сделал контрольный выстрел в голову, а затем вышел из кадра. В этот момент упавший на тротуар раненный охранник смог достать пистолет и сделать несколько выстрелов в киллера.
Затем охранник стал звать на помощь.
Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева.