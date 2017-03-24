Киев, 24 марта, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В сети интернет появилась видеозапись момента убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Видеозапись 24 марта стала доступна к просмотру на сайте агентства NewsFront.

Kyiv.npu.gov.ua На месте убийства

На записи камер наружного видеонаблюдения видно, как Вороненков со своим охранником идут по тротуару возле отеля «Премьер Палас». Со спины их догоняет киллер. Он в капюшоне и с сумкой через плечо.

По всей вероятности, киллер окликнул Вороненкова, так как он обернулся. В этот момент убийца произвел в экс-депутата несколько выстрелов.

Охранник прыгнул на стрелка, но получил ранение. Киллер подошел к уже упавшему Вороненкову и сделал контрольный выстрел в голову, а затем вышел из кадра. В этот момент упавший на тротуар раненный охранник смог достать пистолет и сделать несколько выстрелов в киллера.

Затем охранник стал звать на помощь.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева.