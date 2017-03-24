Москва, 24 марта, 2017, 17:54 — ИА Регнум. С принятием закона о запрете на перевоз более пяти литров алкогольной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 28% в объеме готовой продукции будет запрещено перевозить и две емкости с «незамерзайкой». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, существование такой проблемы признал один из авторов законопроекта член Совфеда Сергей Рябухин.

Staselnik «Незамерзайка»

«Если кто-то в дальний рейс направляется и берет не пять, а две емкости с незамерзайкой, надо корректировку сделать, думаю, что надо смотреть и принять (поправку ко второму чтению)», — заявил Рябухин в ходе дискуссии.

Законопроект, обсуждаемый Госдумой в первом чтении, ограничивает перемещение физлицами немаркированной в соответствии с законодательством РФ спиртосодержащей продукции в объеме более пяти литров на одного человека.

За незаконное перемещение такой продукции вводится административная ответственность для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией соответствующих товаров. Эти нормы, по мнению авторов законопроекта, снизят число случаев перемещения алкогольной и спиртосодержащей продукции (часто низкокачественной и находящейся в незаконном обороте) из государств — членов ЕАЭС в Россию для дальнейшего сбыта.