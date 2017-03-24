Воронеж, 24 марта, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Воронежские следователи продолжают подводить неутешительные итоги минувшей зимы — 24 марта стало известно о возбуждении очередного уголовного дела в связи с получением травмы прохожим в результате падения сосульки. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Ольга Бовт, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Wing-Chi Poon Сосульки

Дело возбуждено в связи с получением серьезных травм 78-летней женщиной — еще в конце февраля. В самом центре Воронежа, на улице Фридриха Энгельса, на пожилую женщину с крыши одного из домов обрушилась наледь. По версии следствия, лед обрушился «в результате некачественного оказания сотрудниками АО «Управляющая компания Центрального района» услуг по очистке от снега крыши дома».

Женщина оказалась в больнице — она получила черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, множественные ушибы мягких тканей головы.

Сейчас по делу работают следователи. «Проведен осмотр места происшествия, истребована необходимая документация, допрашиваются очевидцы случившегося, жильцы дома, медицинские работники, а также сотрудники управляющей компании, назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа Андрей Филимонов.

В СКР напомнили, что санкция ч.2 ст.238 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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В центре Воронежа сосулька обрушилась на прохожего: возбуждено дело

В Воронеже коммунальщики «наработали» на новое уголовное дело

Это как минимум десятое уголовное дело, которое возбудили воронежские следственные органы в феврале-марте в связи падением сосулек на головы прохожих. Особенно активный «сосулькопад» пришелся именно на 20-е числа февраля.

В конце февраля правоохранители задержали директора одной из воронежских УК — после того, как от падения наледи пострадала женщина. А в зоне ответственности другой управляющей компании пострадали сразу шесть человек — директор стал фигурантом пяти уголовных дел. Позже СКР возбудил новое дело — об обрушении льдины на голову девушки на улице Кольцовской, также в центре города, еще в январе.

Тяжелая зима: управлению ЖКХ Воронежа обещают кадровые изменения

Впрочем, не чистились этой зимой в Воронеже не только крыши, но и тротуары. Оргвыводы были сделаны в начале марта: с поста начальника управления ЖКХ уволен Игорь Черенков. Изменится ли что-то в работе городских коммунальщиков от смены чиновников, будет ясно уже следующей зимой.