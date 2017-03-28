Бишкек, 28 марта, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

Доставляющие грузы в Китай водители Киргизстана работают в условиях такого риска и давления, которого не вообразит себе даже сценарист некогда популярного приключенческого сериала о дальнобойщиках. И если китайские служащие предвзято относятся к киргизским водителям, а новые нормы все больше давят на них, то власти Киргизстана не спешат защищать своих граждан.

Today.kz Дорога на Урумчи

Разговор с киргизским дальнобойщиком о том, с чем приходится сталкиваться его собратьям на маршруте Киргизия — Китай, приводит постоянный автор ИА REGNUM Евгения Ким.

Проблемы, с которыми сталкиваются водители, не сводятся к финансовым, хотя и здесь хватает подводных камней. Чего стоит только невозможность для киргизского водителя заправиться в Китае, где принимают только электронные карточки, которые киргизы, будучи иностранцами, получить не могут. При этом брать большое количество топлива с собой нельзя, чтобы не столкнуться с обвинением в контрабанде.

И все-таки основные трудности ждут не в кассе, а на трассе. Здесь и риск взять на борт незаконный груз, не зная того; и несправедливое отношение со стороны китайских властей, доходящее до самоуправства перед незащищенным местным законом киргизским водителем; и конкуренция со стороны китайцев, хуже которой — только двойные стандарты, блюстители которых более дружественны к гражданам Поднебесной как на китайской, так и на киргизской земле. Некоторые трудности становятся опасными для жизни: ночевка на контролируемой китайцами «нейтральной территории» зимой в сорокаградусный мороз — поистине испытание на прочность.

При этом вхождение Киргизии в ЕАЭС уже негативно сказалось на числе заказов дальнобойщиков. В случае появления железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан ситуация еще больше ухудшится: развитие железнодорожного торгового пути вынудит многих грузоперевозчиков уйти с рынка.

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