Радио REGNUM: второй выпуск за 24 марта
Москва, 24 марта, 2017, 18:06 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Премьер Эстонии едет «по-тихому» отметить в Петербурге независимость страны;
- Марин Ле Пен намерена добиваться отмены санкционных списков;
- Пять марок белорусского сыра попали в России под запрет;
- Нападение на часть Росгвардии в Чечне: есть убитые и раненые;
- КПРФ инициирует парламентское расследование о «дачах и дворцах» Медведева;
- Что не надо говорить за рубежом: МИД РФ составил памятку туристам;
- Большинство граждан готовы прийти на предстоящие выборы президента России.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/251