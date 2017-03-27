Почему таджикистанцы лидируют по числу смертников в ИГ*
Душанбе, 28 марта, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Количество таджикских боевиков в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно переходит в «качество». Международный центр по борьбе с терроризмом представил исследование, согласно которому среди входящих в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов-смертников лидируют граждане Таджикистана. Более того: эксперты Центра полагают, что национальность служит одним из критериев отбора на роль смертников.
Что делает уроженцев Таджикистана отдельной боевой силой? Аналитическое исследование темы приводит постоянный автор ИА REGNUM Маргарита Князева.
Формирование подразделений по национальному признаку способствует налаживанию координации в рядах группы. Что же касается именно таджикских формирований, то, появившись более двух лет назад, они укрепились (в том числе и в плане престижа среди сторонников организации) с появлением в их рядах Гулмурода Халилова.
В прошлом командир ОМОН МВД Таджикистана Халилов, вступив в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принес с собой информацию о конкретных силах и методах борьбы с терроризмом. В прошлом году помощник госсекретаря США назначил крупное вознаграждение за информацию о нем как одной из значимых персон ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Конкретное число таджиков, принимающих участие в боевых действиях на стороне террористических групп на Ближнем Востоке, неизвестно. Недавно министр внутренних дел Таджикистана сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, в прошлом году к запрещенным группировкам примкнул 41 гражданин. При этом за первые 8 месяцев прошлого года в Таджикистан возвращен 151 обвиняемый в терроризме и экстремизме. Из них 133 человека — члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, 75 таджикистанцев — участников вооруженных конфликтов — вернулись с Ближнего Востока добровольно. Действительно ли они раскаялись и изменились или, набравшись опыта, возвращаются в качестве мины, ждущей своего часа?
Подробнее ознакомиться с исследованием: Не мировое лидерство. Таджикистан и международные террористические группировки
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