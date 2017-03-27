* ИГ — запрещённая в России организация

Душанбе, 28 марта, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Количество таджикских боевиков в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно переходит в «качество». Международный центр по борьбе с терроризмом представил исследование, согласно которому среди входящих в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов-смертников лидируют граждане Таджикистана. Более того: эксперты Центра полагают, что национальность служит одним из критериев отбора на роль смертников.

Ntv.ru Взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде, 29 декабря 2013 года

Что делает уроженцев Таджикистана отдельной боевой силой? Аналитическое исследование темы приводит постоянный автор ИА REGNUM Маргарита Князева.

Формирование подразделений по национальному признаку способствует налаживанию координации в рядах группы. Что же касается именно таджикских формирований, то, появившись более двух лет назад, они укрепились (в том числе и в плане престижа среди сторонников организации) с появлением в их рядах Гулмурода Халилова.

В прошлом командир ОМОН МВД Таджикистана Халилов, вступив в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принес с собой информацию о конкретных силах и методах борьбы с терроризмом. В прошлом году помощник госсекретаря США назначил крупное вознаграждение за информацию о нем как одной из значимых персон ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Конкретное число таджиков, принимающих участие в боевых действиях на стороне террористических групп на Ближнем Востоке, неизвестно. Недавно министр внутренних дел Таджикистана сообщил, что, по имеющимся у него сведениям, в прошлом году к запрещенным группировкам примкнул 41 гражданин. При этом за первые 8 месяцев прошлого года в Таджикистан возвращен 151 обвиняемый в терроризме и экстремизме. Из них 133 человека — члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, 75 таджикистанцев — участников вооруженных конфликтов — вернулись с Ближнего Востока добровольно. Действительно ли они раскаялись и изменились или, набравшись опыта, возвращаются в качестве мины, ждущей своего часа?

Подробнее ознакомиться с исследованием: Не мировое лидерство. Таджикистан и международные террористические группировки

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