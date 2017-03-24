Киев, 24 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Посольство США на Украине призвало власти этой страны провести полное и беспристрастное расследование убийства беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 24 марта, в официальном Twitter-аккаунте посольства США.

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«Шокированы убийством Дениса Вороненкова, поддерживаем полное и беспристрастное расследование, которое привлечёт виновных к ответственности», — сказано в заявлении посольства США в Киеве.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что для украинских силовиков раскрыть убийство Вороненкова — это дело чести.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас».

Человек, стрелявший в Вороненкова, получил несколько пулевых ранений в ходе перестрелки с охранником экс-депутата и затем умер в больнице, не дав никаких показаний следствию.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что у нападавшего при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией Украины. Позже эту информацию подтвердило Министерство внутренних дел Украины.