Вашингтон, 29 марта, 2017, 01:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп представил новый проект бюджета. Очевидность его приоритетов позволяет опровергнуть предположения тех, кто считал Трампа сторонником мирного решения конфликтов и дипломатического укрепления влияния своей страны. Расстановка акцентов при планировании бюджета свидетельствует об обратном: Дональд Трамп — сторонник силовых решений и совсем не склонен делать ставку на дипломатические ходы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Неожиданное открытие» американского аналитического издания The National Interest изучал резидент ИА REGNUM в зарубежных СМИ Максим Исаев. Оказалось, что анализ представленного президентом бюджета приводит The National Interest к внезапному выводу: Трамп планирует задействовать ВС США чаще, чем это делали его предшественники.

Оборонный бюджет США Трамп предлагает увеличить на $54 млрд. Важно и то, что есть основания строить предположения о далеко идущих планах реформирования вооруженных сил с целью повысить их эффективность и боеспособность.

Вместе с тем выяснилось, не существует очевидной стратегии, с которой можно было бы связать резкое увеличение расходов на оборону. Многие эксперты предупреждают о неэффективности выделения большего числа средств без ориентации на конкретный план их использования.

Одновременное значительное урезание финансирования бюджетов USAID и Госдепартамента свидетельствует о снижении роли дипломатического фактора. Заявляя, что Америке нужны «более многочисленные, более боеспособны и более смертоносные совместные силы», Трамп определенно считает, что военную активность еще можно нарастить.

Прочитать анализ полностью: The National Interest: Трамп — убежденный сторонник военных вмешательств

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