Вашингтон, 30 марта, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Директор ФБР заявил, что его ведомству не удалось обнаружить каких-либо свидетельств прослушки Дональда Трампа Обамой в бытность последнего президентом США. Вместе с тем не обнаружены доказательства и сговора Трампа с Россией. Помимо директора ФБР, опирающегося на результаты длительного расследования, об этом говорит ряд высокопоставленных сотрудников американских спецслужб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Однако, несмотря на то, что ФБР так и не смогло обнаружить доказательств договоренности Трампа с Кремлем, поиски продолжаются. Для сравнения: сговоры противников Трампа с авторитетными СМИ остаются не расследованными, притом что имеются свидетельства подобных договоренностей, которые подрывают авторитет действующего президента, стремясь лишить его легитимности. Об этом рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Александр Белов.

Не менее, а возможно, и более важно другое. Если главы ЦРУ и Национальной разведки отрицают сговор Трампа с Кремлем, то на что они опираются в своих выводах? Логично было бы, чтобы их выводы базировались на результатах расследования, однако о подобном расследовании ничего не известно.

В самом деле, не летали же агенты ФБР в Москву — опрашивать местных хакеров. Если этого не было, то должно было быть какое-то электронное наблюдение за предвыборным штабом Трампа, — но тогда были ли в курсе подобного наблюдения генеральный прокурор или сам Обама? Директор ФБР отказался подтверждать или опровергать такую информацию.

Если же допустить, что Обама знал о секретном расследовании в отношении Трампа, то выходит, что Трамп имеет основания обвинять своего противника в прослушке. А если слежки не было — то откуда все эти «сведения» о сговоре, и кто те «источники в разведке», на которых ссылаются при нападках на Трампа, обвиняя его в договоренности с Кремлем?

Как бы то ни было, демократы продолжают отчаянно цепляться за эти обвинения даже сейчас, когда выборы уже проиграны. На что же они рассчитывают и есть ли твердая почва под их расчетами?

Читайте подробнее в статье Обвинение Трампа в связях с Россией аукнется самим демократам»

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