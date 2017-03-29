Анкара, 30 марта, 2017, 02:20 — ИА Регнум.

Обострившаяся напряженность в связях между Турцией и Европой является показательной, но не критичной. Демонстрируя подчеркнуто негативное отношение друг к другу, стороны тем не менее фундаментально не меняют позиций. Об этом пишет резидент ИА REGNUM в зарубежных СМИ Александр Белов.

rockcohen Флаг Евросоюза

Истинных причин турецко-европейского конфликта несколько, но ни одна из них не является терминальной. И если официальная линия, проводимая прессой каждой из стран, сводится к констатации нарастающего упадка и все более ясно очерчивающейся бесперспективности вопроса членства Турции в ЕС, то реальность гораздо сложнее.

Конечно, разногласия есть, и они не надуманные. Но сам по себе факт недопуска двух турецких политиков в Нидерланды с целью политической агитации является не причиной разногласий, а одним из их внешних проявлений. Действительные проблемы кроются во внутриполитических раскладах конфликтующих сторон, причем внутренняя напряженность одной стороны взаимно подогревает другую.

Главная тема для Эрдогана сейчас — предстоящий референдум, на котором будет решаться вопрос о значительном усилении президентской власти. Выбор турецкого народа в пользу такого усиления далеко не гарантирован, что объяснимо повышает как нервозность Эрдогана, так и его стремление использовать всякий повод как шанс набрать дополнительные очки перед решающим днем референдума. В свою очередь его вызывающее поведение идет на пользу европейским партиям, разыгрывающим антиисламскую и антимигрантскую карту.

Впрочем, с окончанием периода референдума в Турции и выборов в Европе отношения двух сторон вернутся на круги своя. Что дает повод так думать?

Подробный анализ читайте в статье: «В похолодании между Турцией и ЕС виноваты выборы и референдум»

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