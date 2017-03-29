Пекин, 29 марта, 2017, 03:23 — ИА Регнум.

Китайский лидер Си Цзиньпин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров в Пекине подтвердили готовность к укреплению связей между двумя странами. 19 марта Си заявил, что он и президент США Дональд Трамп согласились с необходимостью укрепления отношений и американо-китайского сотрудничества. О развитии ситуации размышляла постоянный автор ИА REGNUM Елена Ханенкова.

Флаг Северной Кореи

Данный визит стал заключительным в поездке Тиллерсона по странам Тихоокеанского региона, одной из целей которой было укрепление альянса против Северной Кореи. В ходе поездки Тиллерсон заявил, что США заканчивают «политику стратегического терпения» в отношении Северной Кореи. Перед визитом в Пекин Тиллерсон, находясь с визитом в Южной Корее, заверил, что упреждающие военные действия против Северной Кореи не исключаются в случае, если обстановка того потребует.

Пока что Китай демонстрирует молчаливое согласие с позицией США или ограничивается призывами к нормализации обстановки. Хотя вся деятельность США по противодействию Северное Корее, включая развертывание военных контингентов, происходит в непосредственной близости от китайской границы. Кроме того, и сам Китай своим строительством баз на искусственных островах в Южно-Китайском море вызвал крупное недовольство США.

Похоже, что в качестве инструмента давления на Северную Корею будет использован именно Китай, но на этот раз от него ожидают крупных дипломатических успехов. В противном случае можно предполагать, что будет разыгран крупный пакет претензий, накопившихся у Америки. Здесь и привычные обвинения в нарушении прав человека, и излишний контроль за НКО, и уже упомянутые морские и авиационные базы.

Беспокойство США понятно: по оценкам международных военных экспертов, до создания ядерной баллистической ракеты, способной достичь США, Северной Корее остались считаные годы.

Читайте подробнее в статье: «Новое ядерное оружие угрожает США, Китаю и России: присмотритесь»

Читайте все последние статьи Елены Ханенковой