Пентагон: Американские танки вернулись на европейскую землю
Вашингтон, 24 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Принят новый оперативный план обороны Европы, сообщил журналистам верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
По словам Скапаротти, новый оперативный план был ранее одобрен бывшим министром обороны США Эштоном Картером.
Скапаротти отметил, что «американские танки вернулись на европейскую землю».
Напомним, в январе 2017 года в Польшу было переброшено первое подразделение бронетанковых войск США. Тогда 250 солдат и офицеров в рамках операции Atlantic Resolve начали «укреплять восточный фланг НАТО».
Тогда же подразделения спецназначения США были передислоцированы в Литву.
Это провозглашалось как один из элементов долгосрочного и тесного сотрудничества Литвы с Вашингтоном, необходимого для безопасности страны.