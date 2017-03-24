Вашингтон, 24 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Принят новый оперативный план обороны Европы, сообщил журналистам верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

U.S. Air Force Американские танки

По словам Скапаротти, новый оперативный план был ранее одобрен бывшим министром обороны США Эштоном Картером.

Скапаротти отметил, что «американские танки вернулись на европейскую землю».

Напомним, в январе 2017 года в Польшу было переброшено первое подразделение бронетанковых войск США. Тогда 250 солдат и офицеров в рамках операции Atlantic Resolve начали «укреплять восточный фланг НАТО».

Тогда же подразделения спецназначения США были передислоцированы в Литву.

Это провозглашалось как один из элементов долгосрочного и тесного сотрудничества Литвы с Вашингтоном, необходимого для безопасности страны.