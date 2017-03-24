Миасс, Челябинская область, 24 марта, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Челябинской области сорвано голосование по отчету главы Миасского городского округа о проделанной работе за 2016 год. Часть депутатов покинули зал заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM.

Миасс.рф Герб Миасса

В администрации Миасса прошла 24-я сессия собрания депутатов, которую с нетерпением ожидало все политически активное население города с начала года. Главным вопросом заседания был запланирован отчет главы Миасского городского округа (МГО) Геннадия Васькова о проделанной работе администрации в 2016 году.

На сессии присутствовал заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлёв. У входа в администрацию прошли пикеты с лозунгами в поддержку Васькова. А стандартная процедура отчёта главы перед депутатами стала объектом пристального внимания после нескольких месяцев жесткого политического и информационного давления на главу МГО. Источники в собрании депутатов сообщили, что с осени 2016 года частью депутатов принято решение о начале политической кампании против Геннадия Васькова.

По принципу поддержки главы округа разделились и СМИ в Миассе. Кроме этого, большим тиражом среди жителей стала распространяться анонимная газета со статьями исключительно негативной направленности в отношении Васькова. Тираж и цветовое оформление говорит о крупных финансовых вложениях в эту информационную акцию.

Между тем, как отмечают источники, в целом муниципальных проблем в городе больше не стало. Значит, должна быть другая причина, которая объясняет зачем группе депутатов и другим влиятельным силам в городе необходима отставка Васькова, уверены эксперты.

24-я сессия окончилась безрезультатно, подтверждает сайт «NewsMiass.ru». После принятия решения об анонимном голосовании по поводу отчета, в знак протеста, зал покинули шестеро депутатов, поддерживающих действующего главу. Кворума для голосования не стало, и сессия была закрыта. Председатель Собрания депутатов Евгений Степовик выразил надежду провести голосование на ближайшем собрании депутатов.

Напомним, c 2010 года руководство Миасса менялось несколько раз. При главе города Игоре Войнове сменились несколько сити-менеджеров. Самый известный из них Виктор Ардабьевский, который 30 сентября 2013 года был задержан правоохранительными органами. Его обвинили в бандитизме и в организации заказных убийств двоих местных коммерсантов.

В 2015 году должность сити-менеджера была упразднена. Сейчас Геннадий Васьков является единым главой городского округа. Отметим, если депутаты не примут представленный им отчет, то в скором времени он может лишиться своей должности.