Киев, 24 марта, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) увеличить тарифы на электроэнергию в третьем и четвертом квартале 2017 года на 1,8% напрямую связано с евроинтеграцией страны и получением кредитов. Однако заложниками такой ситуации оказываются обычные граждане, в особенности социально незащищенные слои населения. Об этом сегодня ИА REGNUM заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

ru.torange.biz Деньги за электричество

«Украина давно взялась исполнять волю Брюсселя по либерализации энергетического рынка. Фактически все интервенции внешние финансовые завязаны на том, чтобы росли тарифы, подводились под среднеевропейские. Притом что разрыв экономического благополучия граждан Европы и Украины колоссален», — объяснил эксперт.

Несмотря на все экономические и социальные различия, Брюссель хочет видеть тарифы на Украине схожими с европейскими. Поэтому украинские тарифы, причем не только на электроэнергию, но и на газ, на прочие услуги, растут галопирующими темпами. Так, логика проста: для евроинтеграции Украины необходимо создать схожую модель рынка и подтягивать тарифы до среднеевропейского уровня. В этом случае Брюссель будет поощрять Украину кредитами, отмечает Пасечник.

Заложниками такой ситуации и решений, которые принимают новые власти Киева оказываются обычные граждане, которых большинство на Украине.

«Они, конечно, бьют в первую очередь по социально необеспеченным гражданам. Это создает все предпосылки к тому, чтобы протестные настроения только росли. Но с другой стороны, идет пропаганда, народ запугивается, поэтому таких активных акций мы и не видим», — считает руководитель аналитического управления ФНЭБ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что НКРЭКУ намерена повысить тарифы на электроэнергию в третьем и четвертом квартале 2017 года на 1,8%. В то же время, по мнению эксперта в сфере энергетики Андрея Геруса, такое решение является незаконным. Дело в том, что на заседании комиссии НКРЭКУ ранее было объявлено, что повышение тарифов с апреля на 1% не будет. Позднее комиссия просто повысила тариф на 1,8% с июля без публичных о том заявлений, заявил Герус.