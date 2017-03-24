Пекин, 24 марта, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Первый китайский авианесущий корабль собственной постройки может быть спущен на воду в апреле 2017 года, сообщает китайский портал Sina.

Pixabay.com Китайские моряки

По сообщениям сотрудников портала, к ним попали фотоснимки процесса покрытия авианосца грунтовкой и монтажа на палубной надстройке радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой.

Кроме того, портал напоминает о недавнем заявлении заместителя начальника штаба ВМС Народно-освободительной армии КНР адмирала Ван Вэйминя о вероятном спуске авианосца на воду в первой половине 2017 года.

Исходя из этих заявлений в сочетании с фотоснимками, сотрудники портала делают вывод, что наиболее вероятной датой спуска корабля на воду будет 23 апреля, день основания ВМС Китая.

Стоит отметить, что в 2016 году в Китае завершилось строительство двух взлетно-посадочных полос, оснащенных паровой и электро-магнитной катапультами. Эти устройства должны участвовать в сравнительных испытаниях, по итогам которых одну из двух конструкций выберут для установки на авианосцы.

Справка :

Type 001A — первый авианесущий корабль, полностью спроектированный и построенный в Китае. Его проектирование и строительство строго засекречено.

По обрывочной информации, по компоновке китайский корабль очень похож на авианосец «Ляонин», являвшийся проданным Китаю в недостроенным виде советским тяжелым авианесущим крейсером «Варяг», однотипным с российским ТАКР «Адмирал Кузнецов».

Известные внешние отличия от взятого за образец советского проекта 1143.6 заключаются в том, что основная палубная надстройка с мостиком и центром управления полетами более длинная и высокая.