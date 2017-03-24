Екатеринбург, 24 марта, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Интригу в жизнь современного политикума России вносят назначения и снятия губернаторов различных регионов нашей необъятной Родины. Вот и в судьбе Евгения Куйвашева, губернатора Свердловской области, присутствовала эта интрига. Предполагалось, что в мае он продлит свои полномочия на занимаемом посту, но до сих пор нет ясности в окончательности решения по данному вопросу. Хитросплетения обстоятельств на посту высокого российского чиновника описывает Уральская редакция ИА REGNUM в статье «Выборы губернатора Свердловской области: интриги, успехи, провалы».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым, 24 января 2017 года

Поскольку выбор в пользу того или иного кандидата на пост губернатора осуществляется на основании некоторых часто умозрительных для внешнего наблюдателя «баллов», выставляемых кандидату, пресса старается угадать: сколько «баллов» прибавил или убавил чиновнику тот или иной поступок. Также в копилку или в убыток работает статистика по основным показателям подопечной области. Все вместе складывается в итоговую картину пригодности потенциального управленца. Каковы же шансы Евгения Куйвашева?

До последнего времени окончательный выбор оставался за президентом. Но в мае 2017 года в Свердловской области выбирать губернатора будут граждане. Каковы шансы ныне действующего главы региона с учетом этой вводной? В первой тройке помимо него присутствуют Сергей Носов и Евгений Ройзман. И хотя эксперты часто называют лидером рейтинга именно Куйвашева, стоит рассмотреть степень его влияния на избирателя подробнее.

Узнайте подробности в материале: Выборы губернатора Свердловской области: интриги, успехи, провалы

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