Архангельск, 24 марта, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Новейший российский ледокол прибудет в Архангельск в качестве экспоната выставки арктической техники в рамках международного форума «Арктика — территория диалога». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Переход «Новороссийска» от терминала Экономия до городского рейда запланирован в ночь с 24 на 25 марта. Ледокол будет ошвартован у причала № 103 Красной пристани во второй половине дня 25 марта.

В целях подготовки к приходу ледокола Архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт» выполнен комплекс превентивных мероприятий, в том числе по расширению ледового канала судового хода Северной Двины.

Во время перехода движение ледокола «Новороссийк» по ледовому каналу морского порта Архангельск будет осуществляться с соблюдением всех мер предосторожности со скоростью 4−5 узлов в сопровождении портового ледокола «Капитан Чадаев».

Восстановление ледовых переправ после прохождения каравана также будет обеспечено ледоколом «Капитан Чадаев».

В министерстве транспорта подчёркивают, что после прохода «Новороссийска» все ледовые пешеходные переправы через Северную Двину в Архангельске будут продолжать работу в штатном режиме.

Напомним, что ранее сообщалось, что для того, чтобы ледокол мог причалить в городской черте, судоходный канал Архангельска был углублен на четыре метра.

При этом все шесть ледовых пешеходных переправ, попадающих в зону прохода ледокола, будут сохранены.

Ледокол «Новороссийск» был передан заказчику в декабре 2016 года. Уже в феврале этого года он совершил первый арктический рейс к Земле Франца-Иосифа.