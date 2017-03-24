Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Сотрудники Октябрьской железной дороги провели на железнодорожном переезде в Стрельне (Петродворцовый район Санкт-Петербурга) акцию «Вижу переезд, вижу поезд!». Ее целью стала профилактика дорожно-транспортных происшествий на переездах, которые, как правило, приводят к самым тяжелым последствиям для людей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция «Вижу переезд, вижу поезд!»

Главными действующими «лицами» акции стали настоящий исторический паровоз серии «Л», а также робот-андроид «Сёма-Семафор», который, общаясь с автолюбителями и прохожими, напоминал им о правилах поведения вблизи железнодорожных переездов, проверял, насколько хорошо водители и пешеходы помнят правила дорожного движения, проводил инструктаж.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Робот переводит группу людей через железнодорожный переезд

Самые дисциплинированные водители получили от робота и ОЖД памятные сувениры. Кроме того, герои комикса ОАО «РЖД» — «Железный Макс» в ходе акции также проводили беседы с автовладельцами, раздавали гостям информационные буклеты и сувенирную продукцию.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В акции принял участие истоический паровоз серии «Л»

С начала 2017 года в границах Октябрьской железной дороги произошло 8 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В ДТП погиб 1 человек.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пешеходов приходилось удерживать от перехода переезда на красный свет

Это случилось 27 февраля: на железнодорожном переезде перегона Сологубовка — Малукса водитель грузовика, проигнорировав сигнализацию, выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате водитель погиб.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Андроид подает пример детям

В 2016 году на ОЖД произошло 19 случаев дорожно-транспортных происшествий на переездах, годом ранее — 32 случая. Все ДТП произошли по вине водителей автотранспортных средств. В 2016 году в авариях на переездах пострадало 11 человек, в том числе двое погибли. За тот же период времени в 2015 году в ДТП пострадало 56 человек, 11 человек погибло.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Машинист паровоза

С начала 2017 года работники ОЖД вместе с представителями ГИБДД провели около 300 профилактических рейдов, в рамках которых раздали более 17 тыс. памяток по правилам пересечения переездов. Более 420 профилактических бесед проведено в автотранспортных предприятиях, около 400 информационных писем направлено в администрации районов, областей и транспортные предприятия.