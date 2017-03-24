Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Снаряд калибра 150-мм от немецкой гаубицы был обнаружен при проведении земляных работ в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 24 марта. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Снаряд представлял серьезную опасность: он имел поврежденный взрыватель, а в корпусе находилось взрывчатое вещество.

ГУ Росгвардии по СПб и ЛО Снаряд на стройке в Петербурге

Артиллерийский снаряд был найден на территории стройплощадки на пересечении Парашютной улицы и Дороги в Каменку около 10 часов утра. Работы на стройплощадке былисразу приостановлены, люди удалены на безопасное расстояние, а место ЧП оцеплено полицией. На стройплощадку прибыла группа специалистов инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

«Обследовав обнаруженный боеприпас, взрывотехники установили, что это 150-миллиметровый снаряд к немецкому гаубичному орудию времен Великой Отечественной войны, в сильно коррозированном состоянии», — отметили в Главке Росгвардии.

Снаряд для безопасности обложили мешками с песком, затем он будет передан военным саперам и дальнейшего уничтожения.

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Напомним, за время блокады Ленинграда город и его окрестности подвергались жестоким артиллерийским обстрелам и бомбежке с воздуха. Причем, если от бомбежек город успешно защищали части ПВО и летчики-истребители, то от снарядов защиты не было. Враг использовал весь свой арсенал чтобы сломит волю ленинградцев и защитников города. Однако это ему не удалось.