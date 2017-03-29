Таганрог, Ростовская область, 29 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Часто в современной политике красивые слова играют роль завесы, скрывающей некрасивые дела либо отсутствие всяческих дел. О причинах этого крайне распространенного явления размышлял редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов — с опорой на литературное наследие великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Чехов

Если слово «коррупция» по отношению к политикам соответствует ныне принятому значению, то решение проблемы представляется практически несложным: заменим «плохих политиков» на «хороших» ‑ и дело в шляпе. Но если смысл — в сложившейся политической системе, то пиши пропало: «хороших» днем с огнем не сыщешь, не то что в политике, но даже и около нее.

Александра Хотяинцева. Антон Чехов перед своим портретом в Третьяковской галерее в Москве, работы О. Э. Браза. 1898

Не похоже ли это на беду современной России? Каково значение коллизии, при которой для исправления чего бы то ни было власть может только выделить деньги? А если они будут просто «освоены», без всякого видимого результата — или с видимым результатом отрицательным? Кажется, это начинает напоминать первую половину революционной формулы «верхи не могут…» Понятно, что при такой расстановке сил и «низы не захотят».

Пётр Нилус. Портрет А. П.Чехова. 1902

Данный взгляд подтверждает и то море безразличия, разлив которого в российском обществе и политикуме мы с огорчением наблюдаем последние годы. Так что это за море и как из него выбираться, в чем опасности и возможности современного российского общества?

Читайте подробнее в статье «Как заставить элиту меньше говорить и больше делать?»

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