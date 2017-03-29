Таганрог, Ростовская область, 29 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Часто в современной политике красивые слова играют роль завесы, скрывающей некрасивые дела либо отсутствие всяческих дел. О причинах этого крайне распространенного явления размышлял редактор ИА REGNUM Дмитрий Буяновс опорой на литературное наследие великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Иван Шилов ИА REGNUM
Антон Чехов

Если слово «коррупция» по отношению к политикам соответствует ныне принятому значению, то решение проблемы представляется практически несложным: заменим «плохих политиков» на «хороших» ‑ и дело в шляпе. Но если смысл — в сложившейся политической системе, то пиши пропало: «хороших» днем с огнем не сыщешь, не то что в политике, но даже и около нее.

Александра Хотяинцева. Антон Чехов перед своим портретом в Третьяковской галерее в Москве, работы О. Э. Браза. 1898

Не похоже ли это на беду современной России? Каково значение коллизии, при которой для исправления чего бы то ни было власть может только выделить деньги? А если они будут просто «освоены», без всякого видимого результата — или с видимым результатом отрицательным? Кажется, это начинает напоминать первую половину революционной формулы «верхи не могут…» Понятно, что при такой расстановке сил и «низы не захотят».

Пётр Нилус. Портрет А. П.Чехова. 1902

Данный взгляд подтверждает и то море безразличия, разлив которого в российском обществе и политикуме мы с огорчением наблюдаем последние годы. Так что это за море и как из него выбираться, в чем опасности и возможности современного российского общества?

Читайте подробнее в статье «Как заставить элиту меньше говорить и больше делать?»

Читайте другие статьи Дмитрия Буянова