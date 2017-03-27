Москва, 28 марта, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Фильм «Конг. Остров черепа» (США, 2017) — отражение новых умонастроений американского общества. В нем явственно проступает тенденция сбоя непоколебимой доселе уверенности Запада в своей единственности как вершителя судеб планеты.

Цитата из к/ф «Конг: Остров черепа». реж Джордан Вот-Робертс. 2017. США Вторжение

В статье постоянного автора ИА REGNUM Алексея Юсева указывается, что весь фильм построен на созвучии знаменитому антивоенному киношедевру Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Внешнее сходство сигналит и о более серьезных симптомах смены отношения к образу вечной дилеммы добра и зла.

Америка устала за 25 лет исполнения роли «всемирного распорядителя», эта усталость сродни тому отвращению, которое памятно по годам поражения во вьетнамской войне. Восток опять оказался сильнее, и Западу в лице США вновь нужна передышка. Только вот не пусты ли надежды на отдых в нашей бурной реальности? Где тот восточно-западный симбиоз, который позволил бы состояться мечте о мирном отступлении?..

В фильме эта надежда возложена на новый образ Конга — тирана и божества родного тропического рая. Конг — это мощь восточных «тоталитаризмов», органичных и не трансформируемых в рамках своего мифа. Досуха отжав постмодернистскую традицию скрытого цитирования, авторы фильма мастерски возвращают актуальность вопроса вечных различий между Востоком и Западом.

Подробное обсуждение фильма читайте в статье «Не трогай Конга и забудешь про Вьетнам»

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