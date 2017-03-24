Ярославль, 24 марта, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля и председатель Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России» Сергей Выржиковский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал как складываются взаимоотношения исполнительной власти города и предпринимательского сообщества.

Сергей Выржиковский

ИА REGNUM:Сергей Святославович, давайте начнем с общественного транспорта. В течении 2016 года два раза поднималась стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Ярославля. За поднятием стоимости, неизбежно следовало определенное давление на частников, чтобы и они в свою очередь изменили расценки. Можно ли сейчас говорить о том что муниципальный и частный общественный транспорт находятся в одинаковых условиях?

Конкурентная среда в этой сфере на данный момент есть, потому как 50% перевозок осуществляется муниципальным транспортом, а 50% — частными перевозчиками. Условия конкурентные одинаковые, но требования к перевозчикам со стороны власти рознятся. Когда мы хотим, чтобы частники перевозили людей в хороших автобусах, мы почему-то забываем о состоянии муниципального транспорта. Например, к частникам предъявляются требования по замене автопарка, которые, возможно, вполне и обоснованы. Но предъявляются ли такие же требования к муниципальному общественному транспорту?

Кроме того, эти требования к частникам не совсем своевременны, поскольку перевозчики сейчас обладают действующими соглашениями на перевозку. И они маршруты на 5 лет «застолбили» после аукциона, проведенного мэрией. Маршруты закреплены за предпринимателями на тех условиях, что были при розыгрыше. Если в середине пути условия меняются, то это затратная вводная, которая требует обсуждения, а не просто однозначного принятия.

В такие моменты важна роль общественных организаций. В региональное отделение «Опоры России» обратились предприниматели-перевозчики, мы организовали встречу сторон чтобы снять напряжение. Подвижки есть, как минимум, в том, что мы сейчас находимся не в конфронтации, а в диалоге. Дальше все будет зависеть от того, как договоренности будут выливаться в конкретные решения. Если это будет неконструктивно — то это ни к чему не приведёт, и это отразиться на самих потребителях, то есть на жителях города.

ИА REGNUM:Прозвучали требования, о том, что коммерческая реклама коммерческая должна исчезнуть с бортов частного общественного транспорта. Должна остаться только социальная реклама, реклама, ориентированная на бренд города и туризм. Это так?

Реклама размещается и в частном, и в муниципальном транспорте, что снаружи, что внутри. Вводить ограничения для отдельного субъекта — нарушать конкурентную среду. И для частников, и для муниципальных перевозчиков это определенная статья дохода. Если запрещать, то надо думать за счет чего компенсировать выпадающие доходы перевозчикам.

ИА REGNUM: Сергей Святославович, с одной стороны вы, как председатель регионального отделения «Опоры России», представляете интересы предпринимателей, с другой — как депутат городского муниципалитета, вы должны заботиться о муниципальных предприятиях, о доходах бюджета. А мы говорим об их конкуренции. Насколько мне известно, депутаты на комиссии муниципалитета обсуждали ситуацию, сложившеюся с изменением стоимости проезда: упал пассажиропоток, но выручка возросла. Как сейчас себя чувствуют муниципальные транспортные предприятия?

Пока по первому времени доходы поднялись, но это были не самые показательные месяцы. Более полную картину мы получим к июню-июлю. Тогда будет всё понятно. По двойственности моего положения — когда частный бизнес эффективно работает, то от этого становится эффективнее и муниципальная экономика. И если сегодня существует груз для бюджета по содержанию неэффективных предприятий и есть частная альтернатива, которая оказывает услугу за те же деньги, то тут нет противоречий.

Главное, о чём мы должны думать — о пассажирах. Давайте посмотрим тарифы в соседних областях. Тверь, например, — 18−20 рублей. Ярославцы платят куда дороже. У нас везде звучат слова «социально-экономическое развитие». Именно на «социально» мы обращаем внимание. Так как если мы будем решать вопросы исходя только из экономических показателей, то, возможно, тариф дойдёт и до 40 рублей.

ИА REGNUM: Вы много занимались вопросами нестационарных торговых объектов: ларьков, остановочных комплексов. Новые требования мэрией разработаны, есть эскизы. Все ли требования сформулированы, и насколько четко? Насколько эти требования принимаются предпринимателями, какие есть вопросы, сомнения, претензии?

Сначала была позиция отстоять как можно больше торговых мест, понимая, что за ними стоят конкретные предприниматели и рабочие места. В ходе диалога выяснилось, что где-то законодательство запрещает сохранить НТО, где-то есть требования к внешнему виду. Те объекты, что были, построены ещё до 1000-летия. А с того времени прошло уже 7 лет. Есть некая концепция, которая была разработана ИРСИ (МКУ «Институт Развития Стратегических Инициатив» — прим. РЕ), изменения были внесены и приняты. Концепция мэрией предложена, хороша она или нет, но она есть. Унификация присутствует — НТО должны быть единого вида, варианты только в стоимости переоборудования и в сроках. Окончательным сроком названо 1 июня. Эти сроки реальны.

Однако сегодня 1 квадратный метр НТО стоит около 40−50 тысяч рублей. Мы понимаем, что это — достаточно высокая стоимость, соответствующая стоимости капитального строительства. Задача — привлечь к процессу переоборудования НТО как можно больше предпринимателей, занимающихся производством металлоконструкций такого вида. В том числе для того, чтобы снизить стоимость такого переоборудования. Это будет не только сама конструкция, но и некое благоустройство вокруг объекта, и внутреннее наполнение. Предпринимателям это по силам, но это очень затратно. Те проекты, что разработаны подходят к 75 объектам, а у нас только по преимущественному праву их 450. Пожелание власти — заводское изготовление, а не изготовленное самими гражданами.

ИА REGNUM: Однако только размер вложений нельзя рассматривать отдельно. Пускай затраты будут велики, но это вложения на перспективу. Мэрия города готова предпринимателям гарантировать, что, вложив эти средства, они смогут работать какое-то количество лет и в итоге с прибылью?

Со стороны власти для НТО установлен срок — 8 лет. Этот срок, с учетом текущей ситуации, достаточно напряженный. Но это лучше, чем было раньше. Раньше были просто договора бессрочные, но предпринимателю могло прийти уведомление о необходимости в течение 3 месяцев освободить земельный участок — мол, в ваших услугах мы не нуждаемся, а проблемы с вашим бизнесом, вашими работниками — это ваши проблемы. 8 лет и бессрочный договор — это позитив, дополнительные требования — негатив. У предпринимателей есть входные условия, в соответствии с которыми они должны прогнозировать, рассчитывать доходность своего бизнеса.

Сергей Выржиковский — предприниматель, в 2013 году получил мандат депутата муниципалитета Ярославля, с 2016 — председатель Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России».