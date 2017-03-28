Москва, 28 марта, 2017, 04:40 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок прозвенел

Недавняя встреча Трампа и Меркель в США прошла довольно холодно. Это и понятно с учетом разного видения будущего Европы, демонстрируемого США и Германией. Германия продолжает защищать свое лидерство в ЕС, США — работают над переформатированием Евросоюза в «европейский конгломерат» без явного лидера. Подобное различие в подходах определяет и все остальные разногласия, будь то судьба НАТО или торговые соглашения.

Торговля США с Европой, с точки зрения Трампа, требует выравнивания дисбаланса (который составил 65 млрд долларов только за 2016 год). Германия же, судя по всему, собирается развивать успех своих товаров на американском рынке. Возможные последствия этой встречи для России анализировал шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Самое интересное разворачивается в отношении Украины. Трамп пытается уйти от решения украинской проблемы, заявляя об «ответственности и лидерстве» европейцев в оказании помощи Украине. Политика России остается за пределами разговора. Фактически это означает молчаливое признание исчерпанности темы Минских соглашений.

Учитывая позицию США по кредитованию Украины со стороны МВФ, Украине грозит быть полностью переведенной «на баланс» Германии. Вряд ли Германии нужна эта нагрузка в виде невозвратных долгов «незалежной».

Условие перевода очередного транша МВФ — прекращение блокады Донбасса. А пойти на это Порошенко, как показали последние события, не может. Подробный анализ причин читайте в статье Юрия Баранчика«Титаник» украинской государственности идет ко дну».

Всё вышеизложенное дает России новые возможности к ужесточению своей позиции по отношению к «проекту Украина». Если США самоустранились, то ответственность за провал Минска-2 полностью ложится на Киев, Берлин и Париж. Суммируя, можно сказать, что на повестке дня США, Британии и России стоит вопрос ограничения гегемонии Германии в Европе.

Читать материал полностью: Стратегия Запада в отношении России зашла в тупик

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