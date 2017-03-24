Ярославль, 24 марта, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В среде музейщиков и экскурсоводов Ярославля зреет недовольство установкой в зоне ЮНЕСКО деревянных торговых ларьков, оставшихся от празднования Масленицы и Нового года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ларьки на набережной в Ярославле

Под Новый год на главной площади Ярославля — Советской — были установлены торговые киоски, которые выглядели как мини-избушки. Ярославские власти их назвали «шале». После завершения праздников «шале» были перенесены на другие улицы, в том числе в зоне ЮНЕСКО: на пешеходную улицу Кирова, Волжскую и Которосльную набережную — традиционные туристические места. В некоторых торгуют сувенирами, в некоторых — едой и напитками, а некоторые стоят закрытыми.

Заместитель директора Ярославского художественного музея был возмущен установкой «шале» на Волжской набережной, рядом с художественным музеем — бывшим губернаторским дворцом.

«Вот такие сувенирные сарайки установили рядом с Губернаторским домом на набережной. Они остались от масленичных гуляний. Память о Новом годе — на Кирова. Если на каждый гражданский и религиозный праздник Ярославль будет сооружать новые ларьки, а потом расставлять их по всему центру, то вполне можно прославиться: посмотреть на город ларьков и сараев приедут со всей России, и местным жителям — одно удовольствие. Слов нет — позор!», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора художественного музея Алексей Федорчук.

Недовольны изменением облика набережной и экскурсоводы. Юлия Заварская полагает, что они уродуют Волжскую набережную, облик которой решен в стиле классицизма.

«По поводу кубиков Рубика на набережной могу сказать одно: пошлость никогда не украшала ничего. От них веет нищетой и клозетом. Стыдно когда-то элегантную набережную превращать в пошлый доисторический базар», — сказала ИА REGNUM экскурсовод Юлия Заварская.

Вопрос о законности установки таких ларьков был поднят на заседании муниципалитета Ярославля 22 марта. Дело в том, что эти ларьки не включены в схему нестационарных торговых объектов города, а их внешний вид не утвержден нормативным актом мэрии, как это предполагают правила благоустройства. Мэр города Владимир Слепцов считает, что все законно — «шале» не являются нестационарными торговыми объектами, а их установка регламентируется постановлением мэрии о ярмарках. Сами ларьки принадлежат муниципальному рынку.

«Ситуация, когда одни нестационарные торговые объекты могут быть установлены только по итогам аукционов, только определенных параметров и определенного внешнего вида в строго определенных схемой местах и за плату в бюджет, а другие — без всех этих ограничений, в том числе и без платежей в бюджет, на мой взгляд, выглядит весьма странно. Муниципальный рынок такой же участник торговой деятельности, как любой индивидуальный предприниматель, и установленные в городе правила должны касаться и его. Поэтому я решил обратиться в федеральную антимонопольную службу по этому вопросу. То, что рядом с губернаторским домом, который был построен как дворец императора во время его визитов в Ярославль, безо всяких проектов появляются деревянные ларьки, конечно, не красит лицо города — Волжскую набережную. Думаю, что некие торговые объекты там могут появиться, но их внешний вид с точным местом установки должны разрабатывать профессиональные архитекторы и дизайнеры, а выбрать конкретный вариант должна конкурсная комиссия. Сомневаюсь, что наша мэрия на это пойдет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.