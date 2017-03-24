Киев, 24 марта, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Украинская армия может остаться без провианта, заявили в министерстве обороны Украины, передает «ТТ-Инфо».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

По словам чиновников, проблема заключается в блокировании тендерных закупок фирмой «Украинская Агро Группа», которая и предоставляет военнослужащим Украины провизию.

«Украинская Агро Группа» подала жалобу на результаты торгов, проведенных 6 марта 2017 года Минобороны Украины по электронной системе закупок «ПРОЗОРРО». Рассмотрение жалобы состоится 24 марта, при этом срок договоров заканчивается 31 марта.

Согласно сообщению Минобороны, сложившаяся ситуация может привести к тому, что министерство просто не успеет подписать новый контракт на поставку провизии, что прямым образом скажется на обеспечении украинских войск, которые останутся без питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская армия испытывает проблемы не только с провиантом, но и с морально-психологическим состоянием солдат и дисциплиной в подразделениях.

Бывший помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов заявлял о «катастрофическом размахе процесса разложения в украинской армии», который приобрел «неконтролируемый масштаб».

Селиванов также сообщал, что многие солдаты ВСУ идут служить только ради зарплаты, и если начнутся выписывания штрафов за распитие алкогольных напитков, многие военнослужащие подадут рапорта на увольнение.