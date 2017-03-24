Ла-Пас, 24 марта, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес 23 марта написал на своей странице в Twitter, что «страна, оккупирующая территорию другой страны, не может быть ни справедливой, ни честной со своим населением», вспоминая события чилийского вторжения в Боливию и народного сопротивления, произошедшие 138 лет назад, передает Telesur.

Территориальные потери Боливии после Второй Тихоокеанской войны

Моралес также объявил на церемонии по случаю 138-летия потери боливийского побережья, что изучает новые правовые механизмы воздействия на Чили, чтобы «защитить права страны» и «заставить уважать право свободного передвижения по Договору 1904 года, право собственности на воды реки Силала и права человека».

23 марта Боливия отмечала День Моря, дату, которую страна Анд помнит в связи с потерей 400 километров береговой линии и 120 тыс. квадратных километров территории в результате войны против Чили на стороне Перу в 1879 году.

Мероприятие прошло на фоне повторной подачи 21 марта 2017 года иска против Чили на рассмотрение Международного суда в Гааге.