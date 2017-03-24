Калуга, 24 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. 4,23 миллиарда рублей составляет задолженность Калужской области за поставку природного газа и электричества. Согласно материалам заседание консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области, в 2017 году она выросла на 35%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ и деньги

Так, просроченная задолженность за электроэнергию по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась и составила 206 миллионов рублей. Общая сумма задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» превысила сумму в 2,37 миллиарда рублей. Причем большую часть этой суммы должны потребители Калуги — около 500 миллионов рублей. Далее в списке должников следуют Дзержинский, Малоярославецкий и Людиновский районы, задолжавшие соответственно порядка 59, 38 и 27 миллионов рублей. Одновременно просроченная задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» превысила 1,5 миллиарда рублей. На 62% выросла задолженность за потребленный природный газ и составила 586 миллионов рублей.

Долги за теплоснабжение увеличилась на 11% (212 миллионов рублей). Здесь рост отмечен как у предприятий промышленного комплекса, так и у населения: по сравнению с отопительным периодом 2015−2016 годов — на 31% и 35% соответственно. При этом задолженность управляющих компаний и ТСЖ, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, снизилась на 9% (106 миллионов рублей). Это стало возможным благодаря переходу к системе прямых расчетов — непосредственно от потребителя услуг к поставщику теплового ресурса.

Как заявил губернатор области Анатолий Артамонов, что единственно действенным путем взыскания задолженности в настоящее время может быть только консолидация действий организаций коммунального комплекса и правоохранительных органов, а в случаях, когда гражданская и правовая ответственность не помогают, следует передавать дела в суд и привлекать неплательщиков к уголовной ответственности.

Ранее Артамонов предложил поставщикам энергии бороться с проблемой методом «кнута и пряника»: применять карательные меры против неплательщиков и поощрять добросовестных партнёров. Так, в качестве поощрения плательщики могут получить бонусы — льготные тарифы, обновление оборудования или что-либо еще, тогда как должниками вплотную займутся правоохранительные органы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.