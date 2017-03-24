Ростов-на-Дону, 24 марта, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону готовится к параду Победу, посвященному 72-й годовщине разгрома гитлеровцев в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 24 марта, к шествию готовятся 1,5 тыс. военнослужащих. Также по Театральной площади проедет почти 50 единиц техники.

Donland.ru Парад Победы в Ростове-на-Дону в 2016 году

Вновь стройными рядами по главной площади донской столицы пройдут кадеты, спасатели, колонна Ростовского юридического института МВД России, войска Нацгвардии РФ. Они оттачивают строевой шаг уже с февраля.

9 Мая зрители увидят бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, ракетные комплексы «Хризантема», «Искандер-М», «Бастион», гаубицы «Мста-Б». Вместе с тем впервые по ростовским улицам проедет зенитная ракетная система С-400 «Триумф» и модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М».

Первые совместные занятия пройдут, как обычно, на аэродроме Ростов-Центральный уже на следующей неделе. Первая совместная тренировка на Театральной площади состоится 3 мая. Генеральная репетиция парада Победы традиционно пройдет вечером 7 мая.

Ранее в Ростовской области был утвержден план основных областных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы. На подготовку и празднование в региональной казне предусмотрено около 15 млн рублей. Средства планируется направить не только на проведение встреч с фронтовиками, акций, но и на помощь непосредственным участникам тех кровопролитных сражений, их вдовам, детям войны, труженикам тыла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дону проживает более 44 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

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