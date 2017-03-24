«Триумф» и «Тигр-М»: Ростов-на-Дону готовится к параду Победы
Ростов-на-Дону, 24 марта, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону готовится к параду Победу, посвященному 72-й годовщине разгрома гитлеровцев в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 24 марта, к шествию готовятся 1,5 тыс. военнослужащих. Также по Театральной площади проедет почти 50 единиц техники.
Вновь стройными рядами по главной площади донской столицы пройдут кадеты, спасатели, колонна Ростовского юридического института МВД России, войска Нацгвардии РФ. Они оттачивают строевой шаг уже с февраля.
9 Мая зрители увидят бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, ракетные комплексы «Хризантема», «Искандер-М», «Бастион», гаубицы «Мста-Б». Вместе с тем впервые по ростовским улицам проедет зенитная ракетная система С-400 «Триумф» и модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М».
Первые совместные занятия пройдут, как обычно, на аэродроме Ростов-Центральный уже на следующей неделе. Первая совместная тренировка на Театральной площади состоится 3 мая. Генеральная репетиция парада Победы традиционно пройдет вечером 7 мая.
Ранее в Ростовской области был утвержден план основных областных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы. На подготовку и празднование в региональной казне предусмотрено около 15 млн рублей. Средства планируется направить не только на проведение встреч с фронтовиками, акций, но и на помощь непосредственным участникам тех кровопролитных сражений, их вдовам, детям войны, труженикам тыла.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дону проживает более 44 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.
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