Ярославль, 24 марта, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области нарушил требования закона при проведении конкурса на заключение агентского договора по начислению платежей, печать и доставку квитанций, а также взысканию задолженности в Переславском и Тутаевском районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС по Ярославской области.

Pixabay.com Квитанция

В УФАС обратился один из участников конкурса — Почта России. Почтовики посчитали, что фонд объединил в одну закупку не связанные друг с другом виды работ, ограничив тем самым конкуренцию. Скажем, почта доставляет квитанции за коммунальные услуги, но не занимается взысканием долгов через суды. Наиболее низкую цену по результатам вскрытия конвертов дало АО «ЯроблЕИРЦ». Однако протокол вскрытия конвертов был отменен, а конкурс придется начать заново.

Изучив жалобу «Почты России» в УФАС пришли к выводу, что она не обоснована. Объединять услуги в фонде имели право. Однако при этом были обнаружены другие нарушения. В техническую документацию были включены не предусмотренные законом требования. Например, правообладание программным продуктом для начисления платежей.

«Мы не установили, что данные действия осуществлялись в пользу конкретного участника, так как конкурсная процедура не была завершена. Мы указали на нарушения закона и потребовали его устранить. Результаты вскрытия конвертов отменены, процедура должна будет начата заново», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля закупок УФАС по Ярославской области Татьяна Крюкова.

Отметим, что на предрешенный характер конкурса указывает другое — география его проведения. Дело в том, что именно в Тутаевском и Переславском районах уже работает АО «ЯроблЕИРЦ», внедрением которого занимается региональное правительство. При этом сам фонд капремонта с обирает платежи по всей области, а не только в этих двух районах. Можно предположить, что конкурс был организован именно с целью включения взносов на капремонт в единую квитанцию, что является конечной целью деятельности «ЯроблЕИРЦ».

В самом фонде капитального ремонта на вопрос об этом затруднились ответить, пояснив, что «ЯроблЕИРЦ» действительно участвовало в проводимых конкурсах. При этом компания предложила наименьшую цену.

«ФГУП «Почта России» предложило за одну квитанцию 82,76 рубля, НАО «Расчетно-кассовый центр» — 7,5 рубля, АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» — 6,4 рубля. Прошу учесть, что данная сумма включает в себя: право заключения агентского договора по комплексному оказанию услуг по расчету (перерасчету) суммы взноса на капитальный ремонт собственникам помещений многоквартирных домов, распечатке и доставке платежных документов собственникам помещений многоквартирных домов Тутаевского и Переславского муниципальных районов Ярославской области, взысканию задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также предоставление в бумажном и электронном виде информации о поступления средств на счет или специальный счет, указанные в адресной базе» — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Виктория Березина.

Всего в месяц фонд рассылает 420 тысяч квитанций собственникам жилья в многоквартирных домах. Бывший директор фонда Олег Ненилин говорит, что определить, насколько адекватна цена, трудно.

«В Ярославле 19 агентств, которые занимаются печатей платежек. Самое низкое предложение — 5,6 рублей. А в результате аукциона цену можно опустить еще ниже. «ЯроблЕИРЦ» предлагает 6.4 рубля и говорит, что туда входит стоимость претензионно-исковой работы. Но что туда входит, непонятно. То ли просто уведомление послать, то ли выходить в суд. А когда не ясен объем, то трудно понять насколько реальна цена в 1,5 рубля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области, депутат муниципалитета Олег Ненилин.