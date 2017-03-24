Киев, 24 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. 24 марта в ходе выступления по случаю 25-й годовщины создания СБУ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины, сообщает ИА REGNUM.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Вскоре СНБО рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта лучших практик стран-членов НАТО. Предполагается, что отдельные функции СБУ, неприсущие классическим спецслужбам, будут постепенно переданы в другие правоохранительные органы… К НАБУ, Госбюро расследований, Нацполиции постепенно перейдут расследования некоторых служебных преступлений и преступлений, совершенных организованными преступными группировками. СБУ есть и остается основным контрразведывательным органом государства и эта составляющая Службы должна быть поднята на порядки выше, как того требуют реальные внешние угрозы Украины», — уточнил Порошенко.

В свою очередь, в комментарии изданию «ГОРДОН» бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов заявил, что сегодня украинские правоохранители потеряли контроль над сектором безопасности.

«Граждане Украины получили сигнал, что системы безопасности у нас не существует. Правоохранительная система не контролирует ситуацию в стране», — сказал Жданов.

В силовых структурах Украины ужесточат критерии отбора сотрудников. Об этом на своей странице в Facebook проинформировал советник главы МВД, народный депутат, член фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.

«За прошедшие с момента убийства часы следствию уже известно многое. Также жесткому пересмотру подвергнутся критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры Украины на предмет возможной причастности к работе на спецслужбы РФ», — добавил Геращенко.

Он сообщил, что экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убил киллер, гражданин Украины Паршов Павел Александрович (1988 года рождения). Он уточнил, что Паршов родился в Севастополе и был завербован российскими спецслужбами.

«За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины. Но в феврале 2015 года он пересек границу Украины, пройдя пешком через один из КПП на границе с Белоруссией. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача: внедриться в одно из подразделений Вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющее громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обыкновенный солдат. Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии. В боевых действиях участия не принимал. Уволился в августе 2016 года. После чего ждал получения команды из Москвы действовать», — рассказал Геращенко.

По его словам, 22 марта Паршов получил команду от российских спецслужб ликвидировать Вороненкова. «Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова», — пояснил политик.

Он напомнил, что ранее российский оппозиционер Борис Немцов отказался иммигрировать на Украину, так как в России чувствовал себя более безопасно. «Когда Немцову предложили переехать в Киев, он ответил, что в Москве чувствует себя более защищенным от ФСБ. Это он сказал за несколько месяцев до своей смерти. У нас не существует границы с Россией. Она номинальная. Нет ни иммиграционного, ни визового режима», — сказал Жданов.

В то же время украинский военный эксперт, редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов на совей странице в Facebook написал, что после своего первого интервью украинским СМИ Вороненков прожил 37 дней.

«Текст лежал перед ним на столе, и он мог снова протянуть руку и многое вычеркнуть то, что не относилось к Януковичу, Крыму и войне в Донбассе… Но Вороненков сказал примерно так: «Я все решил. Я и так долго от них зависел, пусть они боятся. В Европу уезжать не хочу, достанут как Литвиненко, если захотят. Да, риск есть, но риск это и есть свобода». Интервью вышло утром 14 февраля. Вечером Ворненкова объявили в федеральный розыск РФ и началось… Через три дня он набрал меня — «Вы были правы, я не ожидал такой истеричной реакции. Они говорят только обо мне! На всех каналах мне посвящены главные выпуски, пишут все газеты и сайты, «Новая газета» даже заказуху написала. Я такой ненависти не мог себе даже представить! Буду продолжать давать интервью». Я увидел, что человек впервые для себя в жизни открыл, что такое свобода, и каждое слово свободы ему нравилось пробовать на вкус. Я сказал: «Они попытаются вас убить, берегите себя»… Но Украина для него это была дверь на свободу, и он сам этой свободой бравировал… И только сейчас можно сказать — он заплатил за свою жизнь, за свои ошибки и за свои решения столько, сколько стоят самые искренние слова», — написал Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера 23 мартав Центре Киева был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Убийцей Вороненкова является 28-летний украинский киллер Павел Паршов, уроженец Севастополя. От полученных ранений убийца скончался в больнице. В результате инцидента выжил охранник Вороненкова, который получил тяжелые огнестрельные ранения. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийца Дениса Вороненкова 13 месяцев служил в украинской Нацгвардии и был гражданином Украины.