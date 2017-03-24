Москва, 24 марта, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Убийство Дениса Вороненкова сделал событием президент Украины Петр Порошенко, считает политолог, лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 24 марта в программе «Время покажет» на Первом канале.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«У этого события есть ньюсмейкер, но это не президент РФ Владимир Путин и не российские СМИ. Ньюсмейкером этого события стал Порошенко», — подчеркнул политолог.

«Единственный, кто превратил убийство Вороненкова в событие, это Порошенко. Возникает вопрос — а зачем тогда это обсуждается? Это информационная война СМИ России и Украины», — уверен Кургинян.

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«Порошенко делает произошедшее событием, значит, ему это нужно. Он зацепился за событие, которое создали бандиты. Организовал ли он убийство экс-депутата Госдумы РФ, никто не может сказать. Но совершенно точно, что это не может быть нужно Кремлю», — подчеркнул Сергей Кургинян.

Напомним, убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, уехавшего в конце 2016 года на Украину, произошло 23 марта в Киеве. Имя предполагаемого убийцы уже через несколько часов выяснили СМИ. Им оказался 28-летний Павел Паршов, гражданин Украины. Он скончался 23 марта в больнице Киева от огнестрельных ранений, полученных в перестрелке с телохранителем экс-депутата.