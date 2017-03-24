Москва, 24 марта, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Центр военных игр, оснащенный мультимедийным комплексом, открылся на базе Военной академии Генштаба по окончании реконструкции. Об этом сообщил начальник академии Сергей Кураленко, передает 24 марта RT.

Function.mil.ru Военная Академия Генерального штаба

По его словам, современное оборудование позволит проводить в центре как межвидовые военные игры, так и мероприятия оперативной подготовки.

Кроме того, фонды Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России пополнились административно-производственным зданием, где размещается 6-й Центральный узел фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ.

Узел является военным почтамтом, оснащенным современным оборудованием. Каждый день здесь могут быть обработаны 5 тыс. служебных отправлений.

Читайте также: С 2018 года в России начнется масштабная модернизация предприятий ОПК