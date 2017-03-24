Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Пара истребителей-бомбардировщиков Су-34 из состава авиации Западного военного округа круглосуточно находится в готовности к вылету для ликвидации ледовых заторов на северо-западе России. Об этом сегодня, 24 марта, сообщила пресс-служба ЗВО.

Пресс-служба ЗВО Су-34

У этих ударных самолетов на вооружении находятся авиабомбы различного типа и калибра от 200 до 500 килограмм, с помощью которых можно уничтожить ледовый затор любой сложности.

Помимо этого к мониторингу ледовой и паводковой ситуации привлечены экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24, Ка-52 и транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26.

В ходе учебно-тренировочных полетов, наряду с выполнением основных задач, они ведут разведку паводковой обстановки в СЗФО.

«После возвращения экипажей на аэродромы постоянного базирования результаты мониторинга передаются в региональный центр управления штаба округа», — отметили в пресс-службе округа.

Кроме того, к выполнению задач по борьбе с последствиями половодья и паводков в постоянной готовности находятся около 600 военнослужащих и более 150 единиц различной техники из состава 72 подрывных групп. К выполнению задач также может быть привлечено свыше 700 военнослужащих и более 300 плавсредств, входящих в состав 26 эвакуационно-спасательных групп.

Всего для ведения воздушной разведки и выполнения бомбометания в районах ледовых заторов в России привлечено 24 самолета и 26 вертолетов военно-транспортной и армейской авиации Минобороны России. В военных округах и объединенном стратегическом командовании Северного флота на борьбы с паводком готовы выйти свыше 4 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. единиц различной техники.

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