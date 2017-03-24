Саратов, 24 марта, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Заявления руководства Саратовской области о беспрестанных заботах о чаяниях граждан идут вразрез с итогами прокурорской проверки: в региональной программе на 2017 год объемы финансирования бесплатных медицинских услуг и подушевые нормативы установлены ниже федерального уровня, утвержденного правительством РФ для всех регионов, сообщает ИА REGNUM.

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Предусмотренные федеральной программой нормативы рассчитаны как средние, следовательно, они, являясь госгарантией равного права всех граждан РФ на получение бесплатной медицинской помощи, не могут быть уменьшены субъектами РФ. Между тем постановление правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 742-П, которым утверждена территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, говорит об обратном. «В ней значения отдельных нормативов объема медпомощи по ее видам, нормативов финансовых затрат на единицу объема медпомощи, а также подушевых нормативов финансирования ниже, чем в федеральной программе», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов социальной сферы регионального надзорного ведомства Виталий Медников.

По его словам, для достижения показателей нормативов территориальной программы требований федерального законодательства необходимо дополнительное финансирование из регионального бюджета в размере 5,4 млрд рублей.

Виталий Медников привел некоторые примеры. Средний норматив на 1 посещение с профилактическими и иными целями в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов по федеральной программе на 2017 год составляет 403,9 рублей (в Саратовской области по территориальной программе — 196,5 рублей).

На 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов на 2017 год норматив составляет 11 957,9 рублей (по территориальной — 7 799,4 рублей).

На 1 случай госпитализации в медицинские организации (их структурные подразделения), в стационарных условиях за счет средств соответствующих бюджетов — 69 276,8 рубля (по территориальной программе — 38 271,8 рублей).

На 1 койко — день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов — 1 856,5 рубля (по территориальной программе — 1 312,8 рублей).

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные федеральной программой за счет регионального бюджета, составляют в 2017 году 3 488,6 рублей (по территориальной программе — 1 307,3 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, бездефицитный бюджет Саратовской области на 2017 год первоначально принят с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей, предельный объем госдолга — 55,5 млрд рублей. На обслуживание госдолга заложено 4,3 млрд. Всего в 2017 году по бюджетным и банковским кредитам предстоит выплатить из региональной казны 25 млрд рублей.

Министерству здравоохранения Саратовской области в 2017 году выделено 11,9 млрд рублей.

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