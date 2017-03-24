Ярославль, 24 марта, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Ярославский поэт Анастасия Орлова стала лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Вручение премии состоялось сегодня в Кремле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила победительница.

Скриншот видео сайта Президента России Вручение премии Анастасии Орловой

Анастасия Орлова родилась в 1981 году в городе Волжский Волгоградской области. Последние 9 лет она живет в Ярославле. За первую книгу стихов «Яблочки-пятки» получила премию имени С.Я.Маршака, является стипендиатом Министерства культуры РФ. Еще она лауреат премий Антона Дельвига, Корнея Чуковского, победитель конкурса «Новая детская книга».

«Я благодарю моих друзей, вы все каждый в моем сердце, спасибо, что вы были рядом со мной», — сказала Анастасия Орлова на церемонии награждения

Кроме ярославны премию получили режиссер фильмов «Усатый нянь», «Шла собака по роялю», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мио, мой Мио» и других Владимир Грамматиков, художник-постановщик мультфильмов «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Аленький цветочек» Леонид Шварцман.

«Меня только наградили в Кремле. Владимир Путин лично поздравил и пожелал, кажется, дальнейших творческих успехов. Я так волновалась, что даже не помню что он сказал. В ближайшие планы у меня выспаться и побыть побольше со своими детьми», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Анастасия Орлова.

В творческих же планах у ярославны три книжки: поэтическая, краеведческая и перевод с английского сказки о жирафе.