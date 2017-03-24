Барнаул, 24 марта, 2017, 14:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае обнародованы итоги очередного этапа госпрограммы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Как сообщает сегодня, 24 марта, официальный сайт региона со ссылкой на заместителя председателя правительства Алтайского края Надежду Капура, в 2016 году на территорию края переехали 1763 соотечественника — это в 1,7 раза больше запланированной численности. Трудовой, предпринимательской или иной деятельностью (включая обучающихся в образовательных организациях края) заняты 65,1% от числа трудоспособных участников программы и членов их семей.

Светлана Шаповалова Маленький барнаулец на прогулке

Напомним, программа эта призвана решать еще одну задачу — обеспечение потребности экономики Алтайского края в притоке трудовых ресурсов. Судя по данным органов соцзащиты, общий уровень образования новых жителей Алтайского края весьма высок. Так из более 3,2 тыс. соотечественников, прибывших в регион по государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2015−2015 годах, 67% имеют высшее профессиональное образование и высокую квалификацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года премьер Дмитрий Медведев утвердил новый этап программы переселения соотечественников для трех регионов. Планируется, что за 4 года реализации в Алтайский край переедут более 5 тыс. зарубежных соотечественников, в Челябинскую область — более 6,5 тыс., в Ненецкий АО — около трехсот.