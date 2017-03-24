Ярославль, 24 марта, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославле строящемуся 13 лет Свято-Тихоновскому храму подарили 5 крестов, которые в ближайшее время будут устанавливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил настоятель храма протоиерей Михаил Смирнов.

Фото прихода храма Новый крест для Тихоновского храма в Ярославле

25 марта 2004 года была забита первая свая и с тех пор храм строится на пожертвования ярославцев. Кресты сделаны из нержавеющей стали. Главный крест высотой 5 метров и весит около 500 килограммов, четыре стальных высотой в 3 метра и весят около 300 килограммов каждый. На следующей неделе их начнут готовить к покрытию сусальным золотом

«Нам эти кресты подарил благодетель, и через месяц мы начнем их устанавливать. Вначале крест, затем вокруг него возведем купола. В ноябре исполнится сто лет восшествия на патриарший престол святителя Тихона. И мы хотим успеть возвести купола и кресты к этому сроку», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель храма протоиерей Михаил Смирнов.

В целом же закончить полностью строительство храма планируется через 3 года.