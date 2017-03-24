Москва, 24 марта, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Регулятор принял осторожное решение, учитывая, что ему необходимо сохранять тенденцию на удешевление кредитных ресурсов для бизнеса. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 марта аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 9,75%.

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«Центральному банку необходимо сохранять тенденцию на удешевление кредитных ресурсов для бизнеса, чтобы экономика продолжала восстанавливаться более быстрыми темпами и не только за счет роста цен на энергоносители. Более того, текущий сценарий идеально укладывается в сложившуюся на отечественном валютном рынке картину. Рубль сейчас находится в районе двухлетних максимумов. В случае негативной реакции на снижение ставки отечественная валюта сильно не упадет по отношению к иностранным коллегам», — предполагает эксперт.

С другой стороны, валютный курс является «камнем преткновения» для Банка России, полагает аналитик. «Курс сильно влияет на инфляционные ожидания, ввиду зависимости России от импортных товаров. В свою очередь, нестабильность на валютном отечественном рынке вызвана неопределенностью на нефтяном. Вероятность дальнейшего снижения нефти также высока. Поэтому регулятор был очень осторожным и оправдал прогнозы о снижении ключевой ставки лишь на 0,25%», — отметил Капустянский.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 9,75% годовых, говористя в сообщении ЦБ РФ. 24 марта прошло второе в 2017 году заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку — в июне и сентябре. На февральском заседании в 2017 году ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 10% годовых.