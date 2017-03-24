Барнаул, 24 марта, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В конце лета 2017 года сигнал современного цифрового телевидения будет доступен на территории всего Алтайского края. В том числе, зрители смогут смотреть в высоком качестве региональные программы. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на заявление заместителя генерального директора ВГТРК Рифата Сабитова, посетившего регион с рабочим визитом. В беседе с алтайским губернатором Александром Карлиным гость также заверил, что наряду с цифровым, сохранится и привычный формат аналогового вещания, что позволит людям подготовиться к приему «цифры».

Светлана Шаповалова Алтай

Напомним, переход на цифровое вещание в России начался в 2009 году с утверждения Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2015 годы». Ее задача — обеспечить не менее 97,6% населения многоканальным вещанием с гарантированным бесплатным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных 20 телеканалов. Правительство Алтайского края выполнило свои обязательства по развитию цифрового вещания: регион в числе первых построил 199 необходимых объектов.

В ходе встречи с губернатором заместитель генерального директора ВГТРК предложил подготовить цикл радиопрограмм о творчестве писателей Алтайского края, где профессиональные актеры будут читать выдержки из произведений. Выпуск таких программ можно было бы приурочить к юбилейным датам, выпускам новых серий книг. По словам Рината Сабитова, реализация подобных проектов не требует больших затрат, при этом способствует продвижению знаний о регионе, его культуре, литератур.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России сформированы два мультиплекса, однако в них не входят региональные каналы. В начале 2016 года региональные телеканалы предложили зафиксировать на 21-й кнопке, чтобы жители страны могли получать информацию о жизни в своем регионе. Инициативу поддержал Министр связи Николай Никифоров.

Летом 2016 года Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении 21-й кнопки региональным телеканалам, определив, что общедоступный региональный телеканал должен быть выбран в каждом регионе.

В начале марта 2017 года решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Министерства связи РФ победителем конкурса среди телеканалов, вещающих в Алтайском крае, объявлен телеканал «Катунь 24» — единственный в Алтайском крае круглосуточный телевизионный канал. Его создали в 2009 году.

В мае 2017 года на цифровое телевидение перейдет Киргизия.