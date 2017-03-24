Москва, 24 марта, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Первый квартал 2017 года уже на исходе, и, соответственно, можно подводить первые итоги начала года для нашей национальной валюты. Хотя первый квартал еще не закончен, но мы уже уверенно можем сказать, что три первых месяца 2017 года для рубля оказались удачными, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С начала года рубль укрепился к доллару на 4% до 57,42 руб./долл., а к евро — почти на 2% до 61,872 руб./евро. Казалось бы, вот он — долгожданный момент выхода российской экономики из кризиса. Но в марте некстати в цене упала нефть («бочка» нефти смеси Brent с начала года подешевела на 8% до $50,57), — привела цифры Мильчакова. — В результате цена нефти пробила вниз значимый уровень поддержки в $55 за баррель и теперь находится на другом значимом уровне в $50−51 за баррель, с которого, в случае, если не удастся удержаться, нефть может пойти вниз на $45−47 за баррель и даже ниже». Что же нам следует ждать от рубля?

По ее мнению, «сейчас, по-видимому, курс рубля затрудняются прогнозировать все, включая госчиновников и топ-менеджеров госкорпораций и банков. В частности на недавнее заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что рубль «переукреплен» на 10−12% к своей «справедливой стоимости», последовало ответное заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что в 2017 году «рубль останется сильным», и доллар не выйдет из коридора в 57−60 руб./доллар».

«Так кому же верить, и что произойдет с рублем?» — поинтересуется сбитый с толку противоречивыми прогнозами частный инвестор. Вопрос этот совсем не праздный. Скорее всего, противоречивые прогнозы чиновников связаны, во-первых, с тем, что каждое ведомство либо госкомпания преследует свои собственные интересы и, в зависимости от своих интересов, делает прогнозы. Так, Минфин в настоящее время заинтересован в покупке долларов и уже понемногу их скупает в целях пополнения стабилизационных фондов, поэтому министерство хотело бы, чтобы в среднесрочном аспекте, когда оно завершит скупку долларов, американская валюта пошла бы вверх по отношению к рублю. И если реализуется именно сценарий Минфина, особенно на фоне падающей нефти, то он будет выгоден, прежде всего, экспортерам российского сырья и, не в меньшей степени, продукции обрабатывающей промышленности», — пояснила эксперт.

«С другой стороны, у Сбербанка есть свой противоположный интерес, как и у других российских банков, которые работают на внутреннем рынке, обслуживают преимущественно российских клиентов, получают доходы в рублях и, соответственно, заинтересованы в укреплении российской валюты. В случае, если рубль в течение года покажет динамику в соответствии с прогнозами Грефа, то это будет выгодно банковскому сектору, производителям товаров и услуг, работающим на внутреннем рынке, и, в конечном счете, населению, заинтересованному в росте реальных доходов», — считает Мильчакова.

«Но, во-вторых, что более важно, разногласия в высших эшелонах власти относительно того, каким хотела бы видеть рубль наша власть — слабым или сильным — говорит о том, что четкой стратегии в отношении курса национальной валюты наша власть не имеет. А это негатив, в первую очередь, для валютных трейдеров, во вторую — для инвесторов в российские финансовые активы и реальный сектор. Это означает, что курс рубля в текущем году останется не слишком предсказуемым. А непредсказуемость курса российской валюты отпугивает от инвестиций в Россию иностранных инвесторов и препятствует притоку капитала в нашу страну», — сказала эксперт.

«Однако у данных разногласий и недостаточной предсказуемости курса рубля есть и обратная сторона. Отсутствие единого мнения относительно того, каким должен быть рубль, говорит о том, что фиксированного курса валюты в России в ближайшее время не ожидается, курс останется плавающим. Некоторая непредсказуемость рубля, получается, может оказаться, в случае наступления неких внешних потрясений, преимуществом нашей валюты, а не ее слабой стороной. Искусственное фиксирование курса рубля к мировым валютам может привести к его чрезмерному завышению. Если, конечно, нефть в ближайшее время пойдет на $100 за баррель и уже не опустится ниже этой отметки, то вопрос о фиксировании курса рубля может выйти на повестку дня правительства, но пока такой сценарий представляется крайне маловероятным», — высказала свое мнение Мильчакова.

«Но если сейчас власть попытается зафиксировать рубль, допустим, на уровне в 60 руб./долл., то это ударит, в первую очередь, по экспортерам, а если рубль не удастся удержать в фиксированных рамках — то и по всей экономике. Поэтому, скорее всего, курс в любом случае останется плавающим, однако, если нефть не опустится ниже $45−50 за баррель в течение года, то сценарий, предложенный Грефом может оказаться более вероятным, чем сценарии нового обвала рубля. По прогнозам, в течение второго квартала 2017 года можно будет увидеть доллар в коридоре 57−62 руб./долл., евро — в диапазоне 61−65 руб./евро», — резюмировала эксперт.