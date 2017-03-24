Порошенко реформирует СБУ по примеру стран НАТО
Киев, 24 марта, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил о рассмотрении концепции реформы Службы безопасности Украины (СБУ) советом нацбезопасности и обороны, сообщает телеканал «112 Украина».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Петр Порошенко
Выступая на мероприятии в честь 25-летия СБУ, Порошенко заявил, что некоторые функции, с учетом опыта НАТО, будут переданы другим силовым органам.
«Предусматривается, что отдельные функции СБУ, несвойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы другим правоохранительным органам», — сказал Порошенко.
Совет нацбезопасности рассмотрит концепцию реформы в ближайшее время.