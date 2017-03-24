Харьков, Украина, 24 марта, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в Балаклее Харьковской области в одном из домов вблизи горящих складов спасатели нашли мертвую женщину. Об этом 24 марта в ходе своего отчета в Верховной Раде заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) Николай Чечеткин, передает ИА REGNUM.

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«На данный момент ситуация в г. Балаклея остается сложной, взрывы на территории арсенала продолжаются, но их интенсивность значительно снизилась. По предварительным данным, в результате попадания снарядов и пожаров уничтожено 12 частных сооружений. Взрывной волной и осколками боеприпасов частично повреждена кровля и окна в многоквартирных домах и частных домах, в общеобразовательной школе, молокозаводе, железнодорожной станции и других объектах, расположенных вблизи арсенала… Поздно вечером в ходе обследования жилого сектора под разрушенными конструкциями здания найдена погибшая женщина 1951 г. р. По информации Министерства здравоохранения, в результате попадания снаряда в дом получила осколочное ранение головы женщина 1962 года рождения», — рассказал Чечеткин.

Он сообщил, что в районе Балаклеи работают 1300 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе девять отделений разминирования и два пожарных танка. За сутки в Балаклее сотрудники ГосЧС обезвредили 74 взрывоопасных предмета и ликвидировали 15 пожаров.

«Для недопущения мародерства в эвакуированных населенных пунктах правоохранительными органами осуществляется патрулирование, взяты под охрану газораспределительные станции и другие объекты критической инфраструктуры. На базе Балаклейской райгосадминистрации организовано круглосуточную работу «горячей» телефонной линии. С целью проведения спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки было сосредоточено необходимые силы и средства ГосЧС общей численностью 400 человек личного состава и 110 единиц техники, в том числе девять отделений разминирования. Подразделениями ГосЧС за прошедшие сутки изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета и фрагменты боеприпасов на территории города Балаклея, ликвидировано 15 пожаров за пределами арсенала, которые возникли вследствие попадания боеприпасов», — уточнил Чечеткин.

Он добавил: «Территория г. Балаклея и близлежащие поля разбиты на сектора для очищения от взрывоопасных предметов, определены населенные пункты в десятикилометровой зоне, которые требуют первоочередного обследования. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи арсенала органами власти проводятся следующие мероприятия: отключен от газоснабжения г. Балаклея, приостановлена работа 29 потенциально опасных объектов, 13 автозаправок и ряд других объектов».

Также отмечается, что временно приостановлено движение через станцию Балаклея, автомобильный транспорт направлен в объезд зоны ЧС, воздушное пространство закрыто в радиусе 40 км.

«На сегодня основные силы подразделений сосредоточены на разминировании безопасных участков г. Балаклея и других населенных пунктов в десятикилометровой зоне, которые проводят девять расчетов пиротехнической службы… На месте работает Штаб по ликвидации последствий ЧС во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрацией и оперативная группа ГосЧС», — рассказал Чечеткин.

По его словам, для приема эвакуированного населения подготовлено более 5,3 тыс. мест, 1,6 тыс. остаются свободными.

«Основные усилия были сосредоточены на эвакуации населения из опасной зоны, для чего был введен в действие план эвакуации и организована работа эвакуационных пунктов. Благодаря своевременному оповещению населения и оперативному привлечению 74 автобусов, удалось в кратчайшие сроки эвакуировать около 20 тыс. человек из города Балаклея и девяти близлежащих населенных пунктов, которые находятся в опасной 10 км зоне. Из них через развернутые пункты вывезены 2450 человек, более 17 тыс. человек выехали самостоятельно. Особое внимание было уделено вывозу инвалидов и пожилых людей, для чего было задействовано 25 карет скорой помощи, шесть машин ГосЧС и три бронеавтомобиля Нацгвардии. Всего эвакуировано 830 инвалидов и пожилых людей, из них 70 инвалидов. Из центральной районной больницы эвакуированы 130 больных. Для приема эвакуированных приготовлено более 5300 мест в помещениях сел, детских лагерей и баз отдыха, в которых размещено около 3700 человек, остается 1600 мест свободных. Местными органами власти организовано трехразовое питание эвакуированного населения, доставка воды, продуктов питания и предметов первой необходимости», — добавил Чечеткин.

Кроме того, снижение взрывов на военных складах подтверждает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Утром проведена воздушная и наземная разведка. По их результатам, можно говорить о том, что этап локализации завершен, и мы, военные, приступаем к этапу практической ликвидации негативных последствий», — заявил замминистра обороны Украины Игорь Павловский.

К локализации ситуации обещают привлечь дополнительную спецтехнику. «На технической территории будет работать спецтехника, в том числе шесть пожарных танков и две инженерные машины разграждения. На прилегающей к воинской части территории задание выполняют шесть групп разминирования, а в городе со вчерашнего дня дежурят мобильные бригады военных медиков», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Балаклейской РГА Степан Масельский проинформировал о том, что утром жители начали возвращаться в город. «Совместно с представителями пиротехнических служб и правоохранителями мы распределим районный центр на сектора, чтобы проверить уровень опасности и наличия взрывоопасных предметов. Очень важно, чтобы населенные пункты были обеспечены хлебом, лекарствами и предметами первой необходимости. Очень хорошо, что все продолжается спокойно, без суеты и у нас отработано сотрудничество с военными», — рассказал Масельский.

В то же время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в ходе брифинга отметил, что следствие по-прежнему рассматривает диверсию как рабочую версию причин взрывов на складах Министерства обороны под Балаклеей. «Допрошены все установленные члены суточного наряда, они были доставлены к месту пребывания следственной группы… Рабочей версией остается диверсия», — сказал Матиос.

Он также опроверг слухи о якобы повышенном радиационном фоне в Балаклее, назвав информацию недостоверной.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в г. Балаклея Харьковской области загорелись военные склады ВСУ. Украинские власти, военные и спасатели организовали эвакуацию жителей из 7-километровой зоны поражения (позже ее расширили до 10 км). Людей размещают в школах, домах культуры, пансионатах, детских лагерях. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Перед взрывом украинские военные слышали гул неизвестного летательного аппарата.